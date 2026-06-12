Rafael "N" fue sentenciado a pasar 37 años y seis meses en prisión por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de una mujer que fue hallada sin vida en el Estado de México en 2020.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), el 10 de marzo de 2020 la víctima fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde quedó de verse con Rafael, pero nunca llegó a su destino.

La víctima fue hallada sin vida 16 días después en Tejupilco, Estado de México.

A través de la investigación, la FGJ identificó a Rafael por un depósito que realizó a la cuenta de la mujer.

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El sospechoso declaró que acudió al aeropuerto a recoger a la mujer.

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Seguido, los análisis financieros, el seguimiento técnico y otras diligencias permitieron vincular al ahora sentenciado con la desaparición y conseguir una orden de aprehensión en su contra.

Policías de investigación ubicaron a Rafael en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, donde fue aprehendido, el 17 de diciembre de 2021 y tres días después fue vinculado a proceso.

Tras el juicio, el 5 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso la sentencia de 37 años y medio de prisión, además de un pago de indemnización por la muerte de la víctima, los gastos funerarios y la reparación del daño moral en favor de las víctimas indirectas, indicó la FGJ.

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