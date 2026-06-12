[Publicidad]
Rafael "N" fue sentenciado a pasar 37 años y seis meses en prisión por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de una mujer que fue hallada sin vida en el Estado de México en 2020.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), el 10 de marzo de 2020 la víctima fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde quedó de verse con Rafael, pero nunca llegó a su destino.
La víctima fue hallada sin vida 16 días después en Tejupilco, Estado de México.
A través de la investigación, la FGJ identificó a Rafael por un depósito que realizó a la cuenta de la mujer.
Lee también Detienen a 19 durante operativo por partido inaugural del Mundial en el Estadio Ciudad de México; 11 policías resultaron lesionados
El sospechoso declaró que acudió al aeropuerto a recoger a la mujer.
[Publicidad]
Seguido, los análisis financieros, el seguimiento técnico y otras diligencias permitieron vincular al ahora sentenciado con la desaparición y conseguir una orden de aprehensión en su contra.
Policías de investigación ubicaron a Rafael en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, donde fue aprehendido, el 17 de diciembre de 2021 y tres días después fue vinculado a proceso.
Tras el juicio, el 5 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso la sentencia de 37 años y medio de prisión, además de un pago de indemnización por la muerte de la víctima, los gastos funerarios y la reparación del daño moral en favor de las víctimas indirectas, indicó la FGJ.
[Publicidad]
Detienen a seis por caso de agente ministerial fallecido en Edomex; Fiscalía reconoce entrega al servicio público de la víctima
[Publicidad]
Más información
Estados
Tormenta tropical “Boris” deja una persona fallecida en Oaxaca; reportan deslaves, derrumbes, socavones, inundaciones y daños en playas
Estados
Ni cruzando la frontera escapa de la justicia; detienen en Sonora a hombre acusado de incumplir con obligaciones familiares
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 10 alcaldías de CDMX; hay probable caída de granizo
Metrópoli
Capitalinos y turistas visitan el Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan; aún no está terminado
Sección
Gilberto Mora, el niño del Mundial que hizo latir más fuerte a México
Sección
Canadá rompe su mala racha mundialista con empate ante Bosnia
Sección
Destinos Futboleros en Edomex: Sedes, actividades y fechas para el Mundial 2026
Sección
Pelea por reparación de auto acaba en robo y los manda ante un juez