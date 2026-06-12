Cuautitlán Izcalli.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo ayer a seis personas, luego de la muerte de un agente de investigación que fue atacado durante una diligencia en la colonia Hacienda del Parque.

De manera preliminar se informó sobre el arresto de cuatro personas, sin embargo, la cifra fue actualizada a seis, quienes serán investigados pues se encontraban al interior del inmueble.

La FGJEM informó que el agente Víctor Manuel Lugo trabajaba en un operativo para detener a una persona investigada por el delito de feminicidio.

El elemento caído fue agredido por un sujeto durante el procedimiento para cumplimentar una orden de aprehensión y repelió la agresión, agregó la Fiscalía mexiquense.

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“Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero repelió la agresión con lo que logró abatir a su agresor y proteger a los elementos que lo acompañaban. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, explicó la FGJEM.

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De acuerdo con reportes, los agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios acudieron alrededor de las 4:00 de la tarde a un departamento del edificio 391 de Hacienda del Parque para cumplimentar una orden de aprehensión y el sujeto que iban a detener, los recibió a tiros.

Víctor Manuel Lugo logró abatir al sospechoso y por las heridas de bala que recibió, también murió en el sitio, localizado en la Avenida Xalpa.

“Expresamos nuestro más alto reconocimiento a su entrega al servicio público y la procuración de justicia”, expresó la Fiscalía mexiquense respecto al agente fallecido.

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