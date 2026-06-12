Coacalco, Méx.— El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en las aguas negras de un canal ubicado en la colonia Villa de las Flores.

Policías municipales llegaron al sitio para verificar la situación, sobre el bulevar Coacalco y Clemátides, dando cuenta de que en el canal flotaba un cuerpo.

Elementos de Protección Civil y bomberos de la demarcación realizaron las maniobras para sacar el cadáver del agua.

El cuerpo del hombre, que permanece en calidad de desconocido, fue llevado al Ministerio Público, donde le realizarán la necropsia de ley.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública de Coacalco para delimitar el espacio donde laboraron los bomberos de la localidad.