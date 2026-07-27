Estados Unidos (EU) anunciará en la primera semana de agosto, aranceles por sobrecapacidad de producción, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Por ello, México no quiso tener una ronda de negociaciones en agosto, porque quiere conocer cómo afectarán a las exportaciones mexicanas esos nuevos aranceles.

Sobre el hecho de que no habrá ronda de negociación bilateral rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en agosto, sino hasta septiembre, contestó que si se diera pronto la reunión “a lo mejor vamos a hacer la ronda y vamos a avanzar muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de arancel”.

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Explicó que la investigación 301 que realizó la Unión Americana incluyó trabajo forzoso y sobrecapacidad de producción. En el caso del primer arancel se reemplazó el que tenía México de 10% por otro igual y falta el segundo que se dará a conocer en los próximos días.

Consideró que en los primeros días de agosto se conocerá “el sistema arancelario” de Estados Unidos.

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En conferencia de prensa, al término de la conferencia “Tequila y Origen: tradición que traspasa fronteras”, Ebrard aseguró que los aranceles próximos “no digo que se espere un golpe, golpe tampoco, pero sí tengo que tener claro, déjame ponértelo, en otros términos. Hazte cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar”.

Añadió: “Yo necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas, porque eso es lo que determina mi posición preferencial”.

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Sobre la tercera ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC que se realizó del 21 al 23 de julio, Ebrard dijo que “las reuniones siempre han sido cordiales, pero cada quien ha dicho lo que piensa y lo ha sustentado. No quiere decir que porque sea cordial no haya una diferencia de óptica, a veces la hay”.

Explicó que, por ejemplo, Estados Unidos quiere modificar las reglas de origen, lo cual se revisará en el 2027 y restringir las exportaciones de productos agrícolas en ciertas estaciones; México pidió la eliminación de los aranceles a las exportaciones del sector automotriz, acero y aluminio y rechaza la estacionalidad.

Dijo que México tiene una condición preferencial, gracias a la cual el 85% de las exportaciones mexicanas no pagan arancel y por ello aumentan las exportaciones.

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