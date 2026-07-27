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La administración encabezada por Víctor Velázquez Rangel al frente del Club de Futbol Cruz Azul aseguró que la institución se ha consolidado como un referente de gestión deportiva y financiera en la región, al combinar resultados dentro de la cancha con un manejo responsable de sus recursos.
De acuerdo con un comunicado, desde que Velázquez asumió la presidencia del club en 2021, en un contexto considerado crítico, Cruz Azul puso fin a una sequía de más de 23 años sin conquistar un título de Liga MX y, desde entonces, ha registrado marcas históricas tanto en el ámbito deportivo como institucional.
Entre los logros obtenidos durante este periodo, el club destaca la conquista de dos campeonatos de Liga MX, correspondientes a los torneos:
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- Clausura 2021
- Clausura 2026
- Copa de Campeones de la Concacaf en 2025
- 2 títulos de Campeón de Campeones (2021 y 2026)
- 2 reconocimientos como Equipo de la Temporada (2025 y 2026)
- Supercopa de 2021
Además, resalta el récord de 42 puntos conseguidos en el Apertura 2024 y el primer lugar del ranking de la Concacaf alcanzado en 2025.
El comunicado también subraya la regularidad del equipo entre enero de 2024 y julio de 2026. En ese lapso, considerando todos los partidos oficiales, incluidas las Liguillas y la Copa Intercontinental, Cruz Azul permaneció invicto en el 86% de sus encuentros, con un balance de 74 victorias, 42 empates y 19 derrotas, para un total de 135 partidos disputados.
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De acuerdo con el club, estos resultados reflejan el desempeño de los entrenadores que han dirigido al equipo durante ese periodo.
- Joel Huiqui registra un 100% de partidos invictos
- Vicente Sánchez, 90%
- Nicolás Larcamón, 85%
- Martín Anselmi, 81%
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En el plano financiero, Cruz Azul afirmó que el éxito deportivo ha estado acompañado por un manejo responsable de los recursos.
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Señaló que en 2024 su plantilla fue reconocida como la novena fuera de Europa con mayor revalorización de mercado y destacó que Erik Lira, José Paradela y Carlos Rodríguez figuran entre los futbolistas más valiosos de la Liga MX, fortaleciendo el patrimonio del club.
Asimismo, indicó que esta estrategia se complementa con un plan de marketing respaldado por patrocinadores como Cemento Cruz Azul, Novibet, Pirma y Nikko Autoparts, entre otros.
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desa/rmlgv
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