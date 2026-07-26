Cruz Azul conquista los mejores MEMES tras derrotar a Toluca y ganar el Campeón de Campeones de la Liga MX

Este sábado 25 de julio, el Cruz Azul volvió a levantar un trofeo, el segundo de la mano de Joel Huiqui.

La Máquina derrotó (1-3) al Toluca en el Campeón de Campeones de la Liga MX y se quedó con el trofeo del mejor equipo de la Temporada 2025-26.

El conjunto celeste no sufrió para vencer a los Diablos Rojos en el Dignity Health Sports Park de California y obtuvo por cuarta ocasión en su historia el título de este torneo.

Con un doblete de José Paradela y uno más de Carlos Rodríguez, la escuadra de La Noria superó a los dirigidos por Antonio Mohamed en la casa de Los Angeles Galaxy.

Por parte de los choriceros, Alexis Vega el encargado de devolverle la ilusión a la afición escarlata; auque, fuera por algunos minutos.

En la segunda mitad, en cuestión de seis minutos, el Cruz Azul apagó cualquier esperanza del Toluca de conseguir una remontada en el inmueble angelino.

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Incluso, en el tramo final del partido, La Máquina no sufrió en lo absoluto porque los Diablos Rojos fueron incapaces de generar peligro en la portería de Kevin Mier.

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Con merecimiento, Joel Huiqui y sus dirigidos se proclamaron campeones y demostraron que están listos para buscar el bicampeonato del futbol mexicano.

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De esta manera, la Máquina alcanzó a los Tigres como el tecer club má ganador en la historia del Campeón de Campeones y se quedó sólo por detrás del Atlas, Toluca y León, los tres con cinco, y Chivas y América, ambos con siete.

Para el Toluca, esta significó su cuarta final perdida en este certamen e igualó al León y el Pachuca como los clubes con más subcampeonatos en la historia.

Luego de que el Cruz Azul se impusiera al Toluca en territorio estadounidense, la redes sociales explotaron con las imágenes más divertidas.

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La Máquina de Joel Huiqui se robó los reflectores, gracias a que conquistó el Campeón de Campeones de la Liga MX.

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