Cruz Azul vive uno de los momentos más exitosos de su historia reciente, una etapa que hace apenas unas horas le permitió conquistar el título de Campeón de Campeones de la Liga MX.

Con autoridad y un futbol convincente, el equipo dirigido por Joel Huiqui derrotó (3-1) al Toluca para desatar la euforia de su afición, la misma que semanas atrás celebró la obtención del campeonato del futbol mexicano.

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Tras el silbatazo final y antes de recibir el trofeo, Huiqui, quien apenas suma diez partidos al frente del primer equipo, lanzó un contundente mensaje a sus rivales. El estratega celeste asumió el papel de favorito y dejó claro que su siguiente objetivo será conquistar el Apertura 2026.

"Otro campeonato, y vamos por el siguiente", mencionó en un video compartido en las redes sociales del club.

Las palabras del exfutbolista, quien se formó como entrenador en las categorías inferiores de la institución, no tardaron en generar reacciones entre los seguidores cementeros.

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La afición celebró su ambición y respaldo al proyecto, además de expresarle su confianza para mantener a Cruz Azul como protagonista del futbol mexicano.