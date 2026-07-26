Entre atrasos imprevistos, invitados sorpresa, presentaciones musicales inolvidables, combates intensos y un emotivo homenaje a un exparticipante de la celebración, este sábado se llevó a cabo la sexta edición de La Velada del Año, bajo la organización del español Ibai Llanos.

En esta edición participaron dos creadoras mexicanas, la presidenta del Club de Cuervos en la Kings League y Queens League Natalia García y la streamer regiomontana Samantha Rivera, mejor conocida como Rivers, quien se enfrentó contra la española Marina Rivers en la tercera edición.

Durante su combate sobre el ring en el Estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla, la primera se llevó el cinturón, tras derrotar a la española Clara Merino, conocida como Clersss; mientras que la Rivera se fue con las manos vacías tras ser derrotada por la española Roció López, RoRo.

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La española RoRo derrotó a la mexicana Rivers en su combate de la sexta edición de La Velada del Año. Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo el actor Poncho De Nigris en redes sociales?

A través de la plataforma de X, el actor regiomontano Poncho De Nigris lanzó una picante indirecta al espectáculo de entretenimiento español La Velada del Año, que este 2026 obtuvo un pico máximo de espectadores en vivo de 7.67 millones en diversas plataformas.

"Seguimos siendo número uno en YouTube. ¡Gracias a todos! evento mexicano @ringeoyale 7 millones", escribió en su publicación, refiriéndose a la cantidad de espectadores simultáneos que obtuvo su espectáculo de peleas el pasado 15 de marzo de 2026, Ring Royale.

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Además de agradecer a sus seguidores, el también creador de contenido detalló que la segunda edición de Ring Royale viene con más show. "Pan y circo como nos gusta, el circo romano", dijo. Entre mensajes de apoyo, su comentario también desató algunas críticas entre los usuarios.

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Esto dijo el regiomontano Poncho De Nigris en la plataforma de X. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, en una segunda publicación, De Nigris se dirigió a Rivers, diciéndole que en Ring Royale si le propondrían un rival digno y no habría injusticias durante la organización del combate. "Vente a RR @samyriveratv acá si vamos a ser justos con la careta y un rival digno", aseguró.

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Rivers vs RoRo: la polémica del casco protector

Durante el pesaje a los competidores previo a las peleas, Rivers se pronunció sobre la diferencia en los modelos de cascos protectores que utilizarían ambas participantes, donde negó conocer esta condición propuesta por la española.

RoRo explicó que el cambio de su careta fue debido a una complicación médica, pues el año pasado se habría sometido a una operación de nariz y no podía recibir ningún impacto en la zona. Por lo que se optó por usar un modelo más reforzado.

La mexicana no aceptó fácilmente esta modificación, pues reveló que apenas había sido notificada de ello y que esta careta de plástico adicional representaría una ventaja durante el enfrentamiento. A pesar de las diferencias, al final ambas llegaron a un acuerdo y Samy decidió continuar en el evento.

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"Pa atras ni pa agarrar vuelo. Lo voy a dar absolutamente todo y más, lo prometo", escribió en X.

La diferencia entre los cascos de Rivers y RoRo. 😳 pic.twitter.com/F8Orb2QfFN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

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