[Publicidad]
Valle de Chalco, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Elías Marcelino “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de dos hombres y crueldad a los seres sintientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 16 de julio pasado Elías Marcelino “N” discutió con las víctimas en una calle de Valle de Chalco por un lugar de estacionamiento.
En el transcurso del altercado, el sujeto extrajo un arma de fuego, efectuó varias detonaciones contra el piso que lesionaron a los dos hombres y disparó contra un perro propiedad de una de las víctimas.
Lee también Catean inmueble en Iztapalapa por narcomenudeo; detienen a un hombre y aseguran 131 dosis de aparente droga
El canino murió un día después, el 17 de julio, mientras recibía atención veterinaria en la Unidad de Protección Animal de Valle de Chalco.
Tras la detención, las autoridades ingresaron a Elías Marcelino “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
[Publicidad]
El juez analizó los datos de prueba aportados por la fiscalía mexiquense determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El vinculado a proceso se presume inocente hasta que un juez dicte sentencia condenatoria.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Liga MX Femenil: América vs Tigres – EN VIVO – Campeón de Campeonas
Tendencias
Punch, el mono más viral de Japón, cumple un año; así lo felicitan en redes sociales
Descubre y Compra
Amazon México: audífonos inalámbricos Bose en menos de 4 mil pesos; no dejes pasar la promoción del 15%
Metrópoli
Alessandra Rojo critica liberación de detenidos por vandalismo en protesta por Cuba; acusa “protección a la impunidad”
Espectáculos
¿Estuvo Kimberly? Stefanny Loaiza y su familia hacen homenaje a su mamá tras el reciente fallecimiento
Espectáculos
¿A qué hora es el estreno de La Casa de los Famosos México 4? Aquí te contamos todo
Fútbol
Necaxa vs Monterrey: ¿Dónde y a qué hora ver el juego del Apertura 2026 de la Liga MX?
Fútbol
Pachuca vs Querétaro: Hora y canal para ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 de la Liga MX