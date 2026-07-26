Valle de Chalco, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Elías Marcelino “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de dos hombres y crueldad a los seres sintientes.

Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 16 de julio pasado Elías Marcelino “N” discutió con las víctimas en una calle de Valle de Chalco por un lugar de estacionamiento.

En el transcurso del altercado, el sujeto extrajo un arma de fuego, efectuó varias detonaciones contra el piso que lesionaron a los dos hombres y disparó contra un perro propiedad de una de las víctimas.

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El canino murió un día después, el 17 de julio, mientras recibía atención veterinaria en la Unidad de Protección Animal de Valle de Chalco.

Tras la detención, las autoridades ingresaron a Elías Marcelino “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

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El juez analizó los datos de prueba aportados por la fiscalía mexiquense determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El vinculado a proceso se presume inocente hasta que un juez dicte sentencia condenatoria.

LL