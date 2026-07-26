La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvieron a un hombre y aseguraron 131 bolsas de aparente droga, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble en la alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, detalló que, por el seguimiento a denuncias ciudadanas y las vigilancias estratégicas, detectaron el inmueble ubicado en la calle Jarilla, de la colonia Buenavista, el cual posiblemente era utilizado para el almacenamiento y embalaje de aparente droga.

Agregó que en el lugar se aseguraron 81 bolsitas de plástico transparente de diferentes colores que contenían un material sólido cristalino, una bolsa con el mismo tipo de sustancia cristalina a granel, 30 bolsas con cierre hermético de aparente marihuana y una bolsa de la misma hierba seca a granel.

Lee también Avanza 21% construcción del puente Peñón-Texcoco–Periférico; beneficiará a 2 millones de personas

La SSC acotó que también se halló una báscula gramera de color negro y una libreta de color beige con anotaciones, y se detuvo a un hombre de 39 años de edad, a quien le informaron sus derechos y junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, dijo que el inmueble quedó sellado y cerrado, además estará bajo resguardo policial hasta concluir con las diligencias.

[Publicidad]

La Secretaría subrayó que la persona mencionada es considerada inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional.

Lee también Venustiano Carranza convierte tiradero clandestino en parque; nuevo espacio beneficiará a más de 10 mil vecinos

Sin embargo, apuntó que tras un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Violencia familiar en el año 2024.

[Publicidad]

Además, Indicó que estas acciones fueron coordinadas con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

LL