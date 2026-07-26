Nezahualcóyotl, Méx.- La construcción del Puente Superior Vehicular “Periférico” Peñón Texcoco-Avenida 602 registra 21 % de avance en su proceso de cimentación a un mes del inicio de los trabajos.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México realizaron un recorrido de supervisión de la obra, incluida en el Plan Integral de la Zona Oriente y promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los técnicos colocan 170 pilotes a profundidades de entre 30 y 33 metros, de acuerdo con las características del terreno.

En la visita se verificó la correcta nivelación y alineación de los pilares.

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Avanza 21% construcción del puente Peñón-Texcoco–Periférico. Foto: Especial

La estructura principal del puente medirá 300 metros de longitud, más de 400 metros adicionales de accesos y descensos, y dispondrá de cuatro carriles de circulación (dos de ida y dos de regreso).

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De acuerdo al plan, la obra beneficiará a 2 millones de personas y canalizará el tránsito promedio de 53 mil conductores diarios.

Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad, encabezó el recorrido junto con Judá Levi Apolinar Trujillo, director general de Vialidad.

De la Rosa situó el proyecto como prioritario dentro de la estrategia “2026, Año de las obras en Estado de México”.

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El titular de la Semov dijo que facilitará la interconexión entre la autopista Peñón-Texcoco, el Periférico Oriente, la avenida Oceanía, el Circuito Interior y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Avanza 21% construcción del puente Peñón-Texcoco–Periférico. Foto: Especial

Ambos funcionarios resaltaron la coordinación interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México.

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La Semov destacó que esa parte de la zona oriente del Estado de México enfrenta saturación vial histórica derivada de su alta densidad poblacional y su rol logístico.

El puente representa una intervención directa para reducir tiempos de traslado, descongestionar rutas clave y mejorar la conectividad con el principal aeropuerto del centro del país.

Con una vida útil proyectada de varios años, la infraestructura busca elevar la eficiencia y seguridad en los desplazamientos diarios de los mexiquenses, explicó De la Rosa García.

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