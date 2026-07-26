Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) acelera los trabajos en la conexión del Jardín Flotante con la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a fin de abrir el paso peatonal desde el parque elevado.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que, incluso, regresó la maquinaria a la Avenida San Antonio Abad, con la que trabajadores de la empresa IDINSA continúan instalando láminas –color rosa– en los costados de la estación del Metro Chabacano Línea 2.

De igual forma, se realizan trabajos de pintura en la estructura de la estación del Metro, por lo que las rampas fueron cubiertas con plásticos color negro.

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Recorrido por las obras del parque elevado de Tlalpan, a la altura del metro Chabacano. Foto Hugo Salvador El Universal

Además, se pudo observar que el techo nuevo que se instaló por las obras del Jardín Flotante se encuentra terminado.

EL UNIVERSAL publicó que el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, comentó en entrevista que la conclusión de la instalación del techo inhibirá que el agua se filtre a los andenes de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, tal y como pasa en esta temporada de lluvias.

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Desde el Jardín Flotante se puede observar que los trabajadores se encuentran culminando los trabajos en las estructuras, aunado a la instalación de los torniquetes que darán acceso de la Utopía Flotante a la estación del Metro Chabacano.

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Recorrido por las obras del parque elevado de Tlalpan, a la altura del metro Chabacano. Foto Hugo Salvador El Universal

Un trabajador de la Sobse consultado por este diario, afirmó que prevé que el acceso sea inaugurado el próximo martes.

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Y es que en la parte final del Jardín Flotante –que tiene conexión con Chabacano– trabajadores de la Sobse se encuentran instalando flores y plantas (áreas verdes) para embellecer dicho tramo.

Aunado a los trabajos de pintura en jardineras, que se encuentran instalando en el marco de la apertura de la conexión con el Metro.

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Recorrido por las obras del parque elevado de Tlalpan, a la altura del metro Chabacano. Foto Hugo Salvador El Universal

No obstante, por debajo del Jardín Flotante –sobre Calzada San Antonio Abad– personal de la empresa IDINSA rompió el piso en su cruce con la calle José María Roa Bárcenas, para instalar cableado eléctrico que servirá para que el elevador de un puente peatonal que conecta con el parque elevado ya entré en funcionamiento.

Sin embargo, estos trabajos afectaron a la Ciclovía Gran Tenochtitlán, pues un tramo fue cerrado debido a las obras; esta misma situación lo vivió una estación de Ecobici, a la cual es difícil de acceder por las aperturas en el asfalto.

LL