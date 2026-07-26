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Pachuca.- Cuatro hombres fueron detenidos en el municipio de Tepeapulco; de ellos, tres son considerados objetivos prioritarios para el Gobierno de Hidalgo, debido a su presunta participación en actividades ilícitas que afectan esa región de la entidad.
La aprehensión se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Guardia Nacional, quienes atendieron una denuncia anónima en la que se alertaba sobre la circulación de dos tractocamiones con autotanques, escoltados por dos camionetas con personas sospechosas.
De acuerdo con el reporte, las unidades circulaban sobre la carretera Tepeapulco-Santo Tomás, por lo que se implementó un despliegue operativo. Durante la intervención, los agentes localizaron los dos tractocamiones abandonados sobre un camino de terracería en el municipio de Tepeapulco.
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En el mismo sitio fueron ubicadas dos camionetas en las que viajaban cuatro hombres. Durante la inspección, les aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, cartuchos útiles, además de mil 300 dosis de presunta marihuana, 227 dosis de presunto cristal, una báscula gramera y cinco teléfonos celulares.
Los detenidos, así como el armamento, la presunta droga, los vehículos y los demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica
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