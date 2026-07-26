Culiacán, Sin.- Un grupo de presuntos contratistas de la Comisión Federal de Electricidad que viajaban en una camioneta Nissan NP-300, se accidentaron en la carretera federal número 15, en el Tramo Mazatlán-San Ignacio, uno de los ocupantes aún no identificado perdió la vida y tres más resultaron lesionados.

Las autoridades que acudieron a brindarles auxilio aún no determinar las causas por lo que la unidad se salió de la carretera y quedó recostada en un desnivel del acotamiento, por lo que se requirió de la intervención de elementos de Protección Civil y de Salvamento.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a las autoridades del municipio de San Ignacio sobre un accidente sobre la carretera federal 15, en donde se encontraban personas lesionadas en una camioneta de redilas que se salió del camino.

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La unidad en la que viajaban presuntos trabajadores de una empresa de contratistas de la Comisión Federal de Electricidad sufrió severos daños en la parte de enfrente, por lo que dificultó las maniobras de rescate de sus ocupantes, los cuales al ser valorados por paramédicos de la Cruz Roja determinaron que uno de ellos no presentaba signos vitales.

Sobre los lesionados cuyas identidades aún no han sido dadas a conocer, estos fueron trasladados en ambulancias a un hospital del municipio de San Ignacio para su atención, ya que presentan lesiones de consideración en sus cuerpos

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