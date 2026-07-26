Tamaulipas.- Jorge Luis “N” y Estrella “N”, detenidos durante la noche como presuntos implicados en el delito de feminicidio en contra de Dafne Zapata Quintos, ingresaron esta madrugada al Centro Integral de Justicia en el municipio de Altamira.

A las 3:18 horas de este domingo ingresaron custodiados por agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Lo hicieron cubriéndose ambos el rostro con unos documentos, y de forma apresurada, rodeados de policías investigadores, debido a la presencia de algunos manifestantes y representantes de los medios de comunicación.

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“¡Justicia, justicia, justicia!”, “Estrella y Ponce, ¡Que se pudran en el bote!”, y “¡Asesinos, asesinos, asesinos!”, fueron los gritos que se escucharon al momento de bajar de una patrulla e ingresar al Centro Integral de Justicia.

Jorge Luis ha sido mencionado como el director de la Academia Militarizada Doenitz, y Estrella fue la persona que estuvo en comunicación directa con la señora Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, quien falleció la noche del 17 de julio en un curso de verano.

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