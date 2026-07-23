La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, lamentó el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento militar de Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de un pronunciamiento, exhortó a las autoridades competentes de esa entidad y a instancias encargadas de la procuración de justicia a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género que permita el esclarecimiento pleno de los hechos y sanción de las personas responsables.

Según expuso, la protección de derechos humanos de niños y adolescentes constituye una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para todas las instituciones públicas y privadas que asumen responsabilidades relacionadas con su cuidado, formación y resguardo.

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“En consecuencia, todo hecho que comprometa su vida, integridad o seguridad debe ser investigado con la máxima diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional”, señaló.

La CNDH asimismo hizo un llamado a las autoridades para que se garantice a los familiares de la joven Dafne Zapata el acceso a la información y la participación efectiva en el proceso, con la finalidad de que se respete su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a la justicia.

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De igual manera, solicitó que se revisen protocolos y normatividades que este tipo de instituciones están obligadas a observar y cumplir.

“La muerte de una adolescente bajo la responsabilidad de una institución encargada de su cuidado representa una situación de la más alta gravedad. Más allá de la determinación de responsabilidades particulares, estos hechos obligan a las autoridades a reflexionar sobre la suficiencia de mecanismos de supervisión existentes”, condenó.

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Finalmente, la Comisión Nacional consideró necesario fortalecer las medidas de protección destinadas a prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana.

Adolescente fallece en campamento militar

El pasado lunes 13 de julio, Dafne Zapata Quintos (una adolescente de 13 años que practicaba boxeo, baile y destacaba por su disciplina escolar) ingresó en perfecto estado de salud a un curso de verano privado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Días después, una de las coordinadoras del lugar -identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída. Según los testimonios la habían atendido y le daban medicamentos. Posteriormente le enviaron un video a la señora, en la cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien, pero se le observaban golpes en la boca y rostro.

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Dafne perdió la vida dentro de las instalaciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que provocaron la muerte de la menor, cuyo caso ha generado indignación y exigencias de justicia en redes sociales.

El director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis Ponce, rechazó categóricamente las acusaciones de maltrato o dolo durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

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Ayer, la señora Alejandra Quintos encabezó una marcha en Ciudad Mante para exigir justicia para su hijita, a las 18:00 horas se realizó una misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y al concluir comenzó la protesta protagonizada por la señora Alejandra, acompañada de familiares, caminó al frente de una multitud.

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“Ya no voy a volver a ver a mi hija y a abrazarla, pero esta gente me demuestra que Ciudad Mante está unida, recibimos amor, queremos justicia”, expresó frente a cientos de manifestantes.

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Al paso de la marcha se fueron sumando más participantes y de forma espontánea se escucharon gritos de solidaridad como: “Justicia para Dafne”, “Ale no estás sola”, ”Ni una más”, “Dafne escucha esta es tu lucha” y "Ale, el pueblo está contigo”.

El pasado miércoles 22 de julio, en conferencia de prensa desde Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que corresponde al gobierno de la entidad realizar las investigaciones sobre este caso y explicó que estos centros “no dependen de la Secretaría de la Defensa”.

Con información de Roberto Aguilar Grimaldo.

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