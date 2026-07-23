La Secretaría de Marina (Semar) informó que en días pasados, personal naval localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos en los estados de Michoacán y Nayarit, en donde fueron decomisados 11 reactores de aproximadamente 30 mil litros, así como 2.5 toneladas de precursores químicos, además de infraestructura especializada para la producción de sustancias ilícitas.

Por medio de un comunicado, la Semar a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que ambas instalaciones tenían una capacidad de producción superior a 17.5 toneladas mensuales, con un valor estimado en el mercado ilícito de 412 millones de dólares.

Afirmó que el decomiso representa que dichos recursos dejaron de fortalecer estructuras financieras de organizaciones delictivas debido a que también fueron asegurados reactores, condensadores, mezcladoras, sustancias químicas, precursores y diverso equipo especializado que se ocupa para la producción de sustancias ilícitas.

Lee también Gabinete de Seguridad descarta bloqueo de cuentas a hija de Ruffo Appel

Agregó que ambos laboratorios clandestinos fueron identificados luego de trabajos de inteligencia naval, vigilancia aérea y terrestre, reconocimiento operativo y acciones coordinadas entre las autoridades de seguridad.

Suman 75 laboratorios inhabilitados

La Semar destacó que con dichas acciones, la dependencia ha localizado e inhabilitado un total de 75 laboratorios clandestinos en la actual administración, lo que equivale a una afectación económica para las organizaciones delictivas de 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos mexicanos.

[Publicidad]

En este sentido, la Marina aseguró que continuará trabajando para localizar e inhabilitar más laboratorios ilícitos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de las operaciones permanentes de inteligencia y vigilancia en el país.

Apenas el pasado 14 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, el Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas, así como reportó 498.98 toneladas de drogas aseguradas, incluyendo 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo.

nro/apr