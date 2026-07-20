Morelia, Michoacán. - El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) invitó a los paseantes y turistas nacionales y extranjeros a visitar Michoacán que tiene una amplia cultura, joyas coloniales, playas, gastronomía y artesanias.

Sin mayor problema los paseantes y turistas, en esta temporada vacacional de verano, pueden llegar este estado que cuenta con 18 conexiones aéreas -nacionales e internacionales-, así como una amplia red de carreteras.

Dijo que el Aeropuerto de Morelia Francisco J. Múgica se consolida como una pieza clave en el impulso al turismo y el desarrollo económico de Michoacán; además en esta terminal aérea el turismo nacional y extranjero puede arribar a Michoacán con total comodidad para conocer los atractivos culturales, gastronómicos e históricos, así como las diversas joyas turísticas con las que cuenta la entidad.

Ramírez Bedolla detalló que el aeropuerto conecta de manera directa con destinos clave en los Estados Unidos, como Los Ángeles, Ontario, Sacramento, San Antonio, Houston y Dallas.

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Asimismo, mantiene una conectividad directa con Ixtapa, Puerto Vallarta, Mexicali, Tijuana, Monterrey y Ciudad de México, entre otros, facilitando el flujo de viajeros en esta temporada alta.

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Como muestra de este dinamismo, el gobernador informó que, tan solo de enero a junio de este año, más de 772 mil pasajeros han arribado a la entidad, a través de esta vía.

Y aseguró que Michoacán se encuentra listo para recibir a los visitantes con sus 10 Pueblos Mágicos, rincones llenos de historia donde se pueden admirar monumentos emblemáticos y degustar platillos típicos elaborados con recetas ancestrales, las cuales muestran la riqueza de la cocina tradicional michoacana, reconocida a nivel mundial.

Para los amantes del sol, la arena y la tranquilidad de las playas, Ramírez Bedolla consideró que la costa michoacana cuenta con 12 playas espectaculares ideales para pasar momentos increíbles en familia, entre las que destacan Maruata, Nexpa, Faro de Bucerías, Las Brisas, San Juan de Alima, Boca de Apiza, Playa Jardín, Playa Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos.

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