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El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado, informó su equipo de comunicación.
A través de un comunicado difundido en la cuenta de Instagram del intérprete, se dio a conocer que el artista fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada, la cual se realizó con éxito.
"Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente", se lee en el mensaje.
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Asimismo, el equipo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de pronta recuperación, y aseguró que este procedimiento no afectará la agenda de conciertos que el cantante tiene programada.
El intérprete, de 85 años, se presentará el 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro, mientras que del 22 de agosto al 23 de septiembre ofrecerá una serie de conciertos en São Paulo.
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¿Qué es la colecistectomía por videolaparoscopia?
La cirugía a la que se sometió la voz detrás de "El gato que está triste y azul" es un procedimiento que generalmente se realiza de manera programada.
La colecistectomía por videolaparoscopia consiste en la extracción de la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara, y es el tratamiento estándar para diversos padecimientos de este órgano.
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De acuerdo con la National Library of Medicine, este procedimiento ofrece beneficios como menor dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.
Entre las principales indicaciones para realizarla se encuentran la colecistitis aguda y crónica, la colelitiasis sintomática, la discinesia biliar (hipofuncional o hiperfuncional), la colecistitis alitiásica, la pancreatitis biliar y la presencia de pólipos o masas en la vesícula biliar.
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