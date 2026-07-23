El Bogueto se sumó a Junior H como una de las estrellas mexicanas que asiste a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, para apoyar “México canta por la paz y contra las adicciones” y dejar un emotivo e inspirador mensaje a las juventudes.

Armando Toledo Rosas fue el invitado de la presidenta y, tras ser presentado, tomó el micrófono para recordar que él también viene del barrio, motivo por el que decidió ser parte del proyecto que busca alejar a los jóvenes de las adicciones y la vida criminal alentando su lado creativo en la música.

“Empece cantándole al barrio a la calle de otra forma, quiero que el mensaje para los del barrio, para la gente que está en otros lados pues se motive, tenga la iniciativa de cumplir sus sueños, no importa de donde seas, el que dirán, de donde vengas, si no tienes oportunidades, aquí está la clara prueba de que puedes lograr cosas grandes viniendo del barrio, veo mucho futuro en estos talentos, les deseo mucho éxito”, dijo.

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Para el originario de Nezahualcóyotl, Estado de México el programa del Gobierno federal también es valioso por la oportunidad que representa a los mexicanos nacidos en Estados Unidos.

"El Bo" reconoció el talento de los participantes y habló de cómo los hijos de migrantes sienten el amor por México en la piel, teniendo ahora la oportunidad de demostrarlo ante miles de personas.

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“Quiero reconocer el gran esfuerzo, porque hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música. nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes crecieron con el orgullo de sus raíces mexicanas, y hoy vienen a demostrar que el talento no conoce fronteras”, señaló.

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Así mismo, Armando se ve reflejado en iniciativas como esta, pues, al igual que los que buscarán ganar esta edición de “México canta”, él inició su carrera en los barrios, para posteriormente volverse el artista más escuchado del mundo en Spotify, en el otoño del año pasado.

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“Empecé en las colonias y en los barrios, por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando, qué bueno que existan espacios como este en donde los nuevos compositores, intérpretes, y músicos puedan contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicanos”, comentó.

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