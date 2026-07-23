Cuernavaca.- Esta madrugada la Fiscalía General del Estado y fuerzas castrenses catearon el palacio municipal de Temoac, en cuyas oficinas mataron al edil Valentín Lavín Romero la tarde del miércoles. Esta acción practicada por la Fiscalía Regional Oriente tiene como finalidad obtener más indicios que lleven al esclarecimiento del homicidio, informó la FGE.

“Como parte de los actos de investigación tras los hechos delictivos en donde perdió la vida el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas de ley para asegurar las oficinas de dicho gobierno municipal”, precisó la dependencia.

El operativo se registró alrededor de las 01:00 horas de este jueves en ese municipio de la zona oriente del estado, colindante con el Estado de Puebla, donde las fuerzas públicas aseguraron las instalaciones de la Presidencia Municipal.

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Esta es la segunda ocasión que catean el inmueble oficial por asuntos de delincuencia organizada. En diciembre de 2025 fuerzas castrenses y policiales ejecutaron esta tarde órdenes de cateo en la comandancia de la Policía Preventiva Municipal por denuncias de extorsión y actividades irregulares.

Como resultado de dos cateos en oficinas y sitios exclusivos para personal operativo de la comandancia, detuvieron a dos elementos activos por portación de armas no registradas ante la Secretaría de Seguridad y en la revisión de la comandancia regional también encontraron droga.

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Los agentes de Investigación Criminal, la Policía Morelos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano e infantes de la Marina, ejecutaron seis órdenes de cateo simultáneos, cuatro de ellos en domicilios particulares y dos en la corporación policial regional.

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Otros ediles señalados

De acuerdo con una investigación policial, contenida en el expediente del Operativo Enjambre Morelos, indica que el alcalde asesinado formaba parte del un bloque político opositor liderado por el senador del PRI, Ángel García Yañez, vinculado supuestamente al Cartel de La Jefa, como conocen a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, actual consejera de ese instituto político y detenido el pasado 20 de mayo en el operativo del Gobierno de México. Ella no fue enviada a ningún penal federal y de acuerdo con versiones extraoficiales se acogió a los beneficios de testigo protegido.

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En ese grupo de alcaldes también se señala a José Carlos Jiménez Ponciano, alcalde indígena de Xoxocotla, relacionado en las investigaciones con la Federación Guerrerense.

También se encuentra Israel Andrade Zavala, alcalde de Jonacatepec (PVEM), vinculado a “La Línea” Nueva Generación (Sinaloa) y Cártel Nuevo de Cuautla, asociado a Jonathan Joseph “N”, “La Rata”; Jesús Iturbe Aranda, “La Chuga”, ex alcalde de Amacuzac, vinculado a la Federación Guerrerense y antes con La Familia Michoacana.

En esa investigación también ubican a Enrique Alonso Plascencia “El 00”, alcalde de Tlaquiltenango por RSP, PRI, PAN, PRD, vinculado a la Federación Guerrerense, antes GU-CJNG.

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