Tras una maratónica audiencia, una jueza de control vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, y otros siete acusados por huachicol fiscal, informaron fuentes federales.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega validó los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República para procesarlos por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

De esta manera, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chavez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juarez continuarán presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

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En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales llevarán su proceso penal en prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Barcenas Guillen en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Una audiencia de 36 horas

La diligencia tuvo una duración de 36 horas y se realizó por videoconferencia y a puerta cerrada.

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Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República precisó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apple, Ricardo Thompson Navarro; uno de los dueños de Servicios Portuarios y exvocal de Ingemar; José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de Ingemar, fueron procesados, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

A su vez, Juan Hermilo Chavez Rodríguez, agente aduanal; Luis Antonio Barrientos Juarez, por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Barcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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La FGR señaló que estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Según la imputación de la FGR, Ingemar presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que de junio de 2024 a julio de2025, registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos

Resaltó que las investigaciones de este caso forman parte de una estrategia integral desarrollada durante varios meses, mediante trabajos de inteligencia, análisis financiero, investigación científica y coordinación interinstitucional.

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