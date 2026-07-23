El cantante de reggaetón mexa Armando Toledo, mejor conocido como “El Bogueto”, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, como parte del concurso México Canta.

Sheinbaum Pardo indicó que “El Bogueto” participa de manera honoraria en México Canta, convocatoria binacional para músicos e intérpretes de México y Estados Unidos que quieren crear nuevas narrativas musicales alejadas de la violencia y las adicciones.

“De manera voluntaria, honorífica, está ayudando a este gran programa para promover música, con letras de amor, alejar el odio, alejar la violencia”, dijo la Mandataria federal.

Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, con presencia del cantante Armando Toledo Rosas, “El Bogueto”. Foto Hugo Salvador/El Universal

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Claudia Curiel, secretaria de Cultura, presentó avances de la segunda edición de México Canta 2026 en la que participan jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Participaron 16 mil 289 jóvenes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

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“Esto habla de una respuesta extraordinaria y de una generación que tiene mucho que decir”, dijo Curiel.

Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, con presencia del cantante Armando Toledo Rosas, “El Bogueto”. Foto Hugo Salvador/El Universal

En el Salón Tesorería se presentaron las y los siete jóvenes seleccionados de Estados Unidos.

Tras escuchar las interpretaciones de los finalistas, la cantante Grecia Marín, de 25 años y originaria de Perris, California, tomó la palabra para agradecer la oportunidad de participar en México Canta 2026 y destacó que el concurso representa mucho más que una competencia musical para los jóvenes mexicanos que viven en Estados Unidos.

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Marín relató que desde pequeña descubrió que la música era “el idioma de su corazón” y que ha trabajado y luchado por abrirse camino en distintos escenarios. Compartió además un pasaje personal al señalar que su nacimiento fue complicado y que los médicos pronosticaban múltiples dificultades para su vida, pero gracias “al amor y valentía” de su madre logró salir adelante. “Soy un milagro y todos los días doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad”, expresó.

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La intérprete afirmó que esa experiencia marcó su forma de ver la vida y también su música. Aunque reconoció que muchas de sus composiciones hablan de amor y, recientemente, de desamor, aseguró que su mensaje siempre busca transmitir esperanza, alegría y demostrar que la música puede sanar, unir y ayudar a los jóvenes a encontrar un mejor camino.

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Finalmente, Grecia Marín agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y al Consejo Mexicano de la Música por impulsar México Canta 2026 y abrir espacios para nuevos talentos de México y Estados Unidos. También destacó el respaldo a los hijos de mexicanos que viven en el extranjero y que, dijo, luchan diariamente por mantener vivas sus raíces, sus sueños y su identidad. “Les prometo dar lo mejor de mí. ¡Que viva México, que viva la buena música, que viva la banda y que viva el regional mexicano!”, concluyó.

em/apr