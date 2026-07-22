La consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, pidió al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación del juez que otorgó una suspensión contra una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, al considerar que actuó de modo indebida.

Durante la conferencia Derecho de Réplica, explicó que dicha orden de captura no era reciente, sino que existía una previa que fue frenada por un juez de amparo, a pesar de tratarse, dijo, de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.

“Un juez de amparo había otorgado una suspensión para que no pudiera avanzar la orden de aprehensión… Esto es un delito de prisión preventiva oficiosa, por tanto no debería proceder ninguna suspensión de amparo”, afirmó.

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Alcalde señaló que el Tribunal puede actuar a partir de una queja o inclusive de oficio con el fin de determinar si existieron responsabilidades graves por parte de este juzgador.

“Como en otros casos, jueces de amparo que otorgan suspensiones para inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina (Judicial)”, sostuvo.

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La consejera indicó que desconoce si actualmente existe una investigación específica acerca de su caso, aunque consideró que sería importante que el Tribunal informara si ya hace alguna indagatoria.

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