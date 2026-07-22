San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una capilla que se ubica en la comunidad Vanavil, del municipio de Tenejapa, fue incendiada deliberadamente aparentemente por un descuido en las veladoras que permanecían encendidas alrededor del altar.

Indígenas tzeltales denunciaron que la capilla conocida como Jalame’tik Tzajan Zuyul se incendió al término de un rezo, pero al percatarse del siniestro, los indígenas tzeltales llegaron al lugar para apagar las llamas que consumieron parte del altar y del techo.

Los tzeltales aseguran que el incendio ocurrió después de que el alcalde de Tenejapa, Roberto Girón Luna, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) había llegado a la capilla a participar en un rezo, pero cuando se fue, se registró el siniestro que molestó a los fieles católicos.

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Culparon a Girón Luna por el incendio, pero no aportaron datos sobre el origen del siniestro, no los daños que sufrió la capilla, a donde acuden los tzeltales a rezar.

Los tzeltales no han informado si acudirán a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, para pedir la intervención del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, para proceder a reparar la capilla.

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aov/cr