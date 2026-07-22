Culiacán, Sin.- En el centro penitenciario de Culiacán se registró una riña en la que inicialmente un interno tuvo que ser trasladado a un hospital al presentar heridas graves con instrumento punzocortante, poco después la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó su muerte, sin revelar la identidad.

La dependencia estatal de seguridad comunicó que al presentarse el conflicto violento entre varios internos, custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva intervinieron, en tanto que el exterior del reclusorio fue resguardado por elementos del ejército y la Guardia Nacional.

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En el interior del reclusorio permanecen elementos estatales en resguardo del personal de la Fiscalía General del Estado que ingreso para levantar las actas respectivas y testimonios sobre el origen de la riña e identificar al presunto responsable de la muerte de una de las personas que están privadas de su libertad.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que ya se notificó a la familia del interno que perdió la vida para que efectúen los trámites correspondientes para que les entreguen el cuerpo, una vez que concluyan la necropsia.

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