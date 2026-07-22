Ciudad Victoria.- Vestida de negro, con una fotografía de su hija en su mano izquierda y el puño derecho en alto, la señora Alejandra Quintos encabezó hoy una marcha, en Ciudad Mante, en donde predominó el grito ¡Justicia para Dafne!.

Desde que comenzaron las protestas por el caso de la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos, esta marcha es la que ha reunido mayor cantidad de gente, precisamente en Mante, la ciudad donde vivía.

A las 18:00 horas se realizó una misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y al concluir comenzó la protesta protagonizada por la señora Alejandra, acompañada de familiares, caminó al frente de una multitud.

En la Presidencia Municipal de Cd. Mante concluyó hoy una marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de la adolescente #Dafne

#CdMante #Tamaulipas #marcha pic.twitter.com/vOwh0GWxyW — Roberto Aguilar (@RoberAguilarG) July 23, 2026

Lee también Detienen en Chiapas a responsable de atropellar y matar al perrito "El Cuetes"; está acusado de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación

“Estoy en Ciudad Mante recibiendo todo el amor de mi pueblo”, expresó visiblemente emocionada, mientras al oscurecer encendieron veladoras y el resto la luz de los teléfonos celulares.

“Ya no voy a volver a ver a mi hija y a abrazarla, pero esta gente me demuestra que Ciudad Mante está unida, recibimos amor, queremos justicia”, añadió, al frente de cientos de manifestantes.

[Publicidad]

Al paso de la marcha se fueron sumando más participantes y de forma espontánea se escucharon gritos de solidaridad como “Justicia para Dafne”, “Ale no estás sola”, ”Ni una más”, “Dafne escucha esta es tu lucha” y "Ale, el pueblo está contigo”.

Lee también Fiscalía de Tamaulipas emite ficha de búsqueda por exsecretario de turismo de Reynosa desaparecido; Erik Rafael Stanford habría sido secuestrado

Cientos de personas piden justicia por Dafne en Ciudad Mante (22/07/2026). Foto: Especial

La muerte de Dafne

El lunes 13 de julio Dafne ingresó al curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, la cual es de tipo particular y se ubica en Ciudad Madero.

[Publicidad]

Después, una de las coordinadoras del lugar -identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída. Según los testimonios la habían atendido y le daban medicamentos.

Posteriormente le enviaron un video a la señora, en la cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien, pero se le observaban golpes en la boca y rostro.

Lee también Pese a operativo de seguridad en Mazatlán, reportan dos personas muertas; hay tres detenidos

[Publicidad]

La noche del jueves 16 de julio nuevamente Estrellita le avisó a Alejandra Quintos que su hija volvió a desvanecerse, mientras se bañaba. Más tarde, le vuelven a llamar para decirle que su hija había fallecido, todo esto bajo extrañas circunstancias.

A partir de entonces la madre de la adolescente comenzó una lucha exigiendo justicia para que se esclarezca la muerte de su hija.

La señora ha tenido intensa actividad a través de las redes sociales, haciendo señalamientos contra los directivos y coordinadores de la academia militarizada, pidiendo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas haga detenciones.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr