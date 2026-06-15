Zacatecas, Zac.— En un evento que no estaba en su agenda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó canchas en San Luis Potosí junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, luego de cancelar el único acto público que tenía programado para este domingo en Zacatecas.

Además, Sheinbaum Pardo entregó sorpresivamente boletos a jóvenes deportistas para asistir a partidos en el marco del Mundial de Futbol.

“Seguimos acompañando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración de una nueva cancha de futbol en el municipio de Santa María del Río”, indicó el gobernador del Partido Verde en sus redes sociales.

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“Acompañamos a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026”, dijo.

Detalló que el equipo Tuneros de SLP, campeones nacionales del torneo, recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur contra Sudáfrica; mientras que las Leonas de la UPSLP, subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social IMSS 2026, recibieron sus boletos para disfrutar el encuentro Suecia contra Túnez.

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La noche de este sábado, la Presidenta canceló la entrega de programas de infraestructura en Zacatecas, sin indicar el motivo y ante el amago de manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de productores de la región.

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En un recorrido hecho ayer por EL UNIVERSAL se constató que en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas quedó instalado todo el equipo para que se realizara la entrega de programas de infraestructura junto al gobernador David Monreal.

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Con resguardo de autoridades, en el lugar se observaron las sillas acomodadas y vallas divisorias, así como equipo de sonido y pantallas para el evento que fue cancelado.

“Es que ahí se inunda mucho cuando llueve”, “Ni sabíamos que iba a venir” y “Le iban a hacer un relajo”, dijeron algunas personas.

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Tampoco se observaron camiones para trasladar a las personas al evento, como suele hacerse en otras asambleas de la Mandataria.

El gobernador Monreal incluso eliminó de sus redes sociales la publicación de la visita de la Titular del Ejecutivo federal a la entidad.

Maestros que mantenían un plantón en la Plaza de Armas indicaron a este medio que buscaban entregarle a la Presidenta sus demandas al exterior de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, pero el evento se canceló.

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Los líderes de la CNTE y del SNTE mantenían una reunión para acordar medidas en la entidad, luego de que se cancelara la entrega de programas.

La noche del sábado, el equipo de la Mandataria federal informó que Sheinbaum Pardo cancelaría las actividades que tenía programadas para este domingo en Zacatecas, como parte de su gira de este fin de semana por Colima y Aguascalientes.

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