La emoción que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en un problema de salud mental para miles de aficionados, advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalar que la euforia futbolera puede detonar conductas de riesgo relacionadas con las apuestas deportivas y la ludopatía.

Miguel Ángel Medina Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó en un comunicado que eventos globales como el Mundial despiertan sentimientos de pertenencia, identidad nacional y entusiasmo que llevan a muchas personas a realizar apuestas, una práctica que en algunos casos puede derivar en trastornos del juego.

El especialista detalló que durante este tipo de competencias el organismo libera neurotransmisores como dopamina, serotonina y adrenalina, sustancias asociadas al placer, la emoción y la toma de riesgos. Esta combinación, explicó, puede impulsar a los aficionados a apostar cada vez más dinero conforme avanza el torneo.

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En el caso de México, abundó, muchos seguidores confían en que la Selección Mexicana logre avanzar a las rondas finales, mientras otros deciden apostar contra las selecciones consideradas favoritas, como Brasil, Argentina, Alemania o España.

La situación puede agravarse cuando las apuestas se combinan con el consumo de alcohol o sustancias estimulantes, ya que disminuye la capacidad de las personas para evaluar las consecuencias de sus decisiones.

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Medina Gutiérrez destacó que la ludopatía es un fenómeno multifactorial que puede estar asociado con problemas económicos, laborales, familiares o emocionales. Bajo la euforia de eventos deportivos de gran magnitud, algunas personas buscan una vía de escape temporal a sus preocupaciones mediante el juego.

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"Olvidan momentáneamente sus conflictos económicos, familiares o laborales y encuentran una recompensa inmediata en el riesgo y la posibilidad de ganar dinero", señaló.

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El académico sostuvo que la mejor herramienta para prevenir este tipo de conductas es la educación. Incluso consideró que desde edades tempranas existe una normalización de prácticas relacionadas con el intercambio, la negociación y las apuestas alrededor de productos asociados al Mundial, como los tradicionales álbumes de estampas.

La advertencia cobra relevancia porque el Mundial de 2026 apunta a romper récords en el negocio de las apuestas deportivas. De acuerdo con estimaciones de la firma Statista, el mercado global de apuestas podría superar los 50 mil millones de dólares en ingresos durante la justa mundialista, impulsado por la participación de 48 selecciones nacionales.

Ante este panorama, especialistas recomiendan disfrutar el torneo con moderación y mantener control sobre cualquier actividad relacionada con apuestas para evitar que la pasión por el futbol termine convirtiéndose en una adicción.

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