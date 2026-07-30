La moda mexicana celebró al máximo la creatividad en la más reciente edición de Intermoda, feria de moda y negocios que se llevó a cabo en Expo Guadalajara entre el 21 y el 24 de julio.

Uno de los espacios más importantes de la plataforma se denomina Fashion Space, el escenario principal donde diseñadores con trayectoria y creativos emergentes muestran sus nuevas colecciones en una pasarela de alto nivel.

Durante tres días, el calendario incluyó 15 desfiles, que fueron disfrutados por unas seis mil personas, según estimaciones de Intermoda. Se presentaron diseñadores mexicanos, marcas expositoras y universidades (Centro Superior de Moda Edith Martín, ITESO y Universidad Jannette Klein). Entre el selecto grupo de creativos reconocidos se encontraba Carlos Pineda. Descubre los detalles de su más reciente propuesta.

El maximalismo de Carlos Pineda en Intermoda 85. Foto: Cortesía Intermoda

Carlos Pineda: “La memoria de las flores”

El miércoles 22 de julio, el diseñador Carlos Pineda, conocido por su ADN maximalista protagonizado por la yuxtaposición de olanes, llenó de colorido y elegancia el salón de Fashion Space en Intermoda 85. Presentó su colección “La memoria de las flores”, para la temporada otoño-invierno 2026/2027.

Pineda, —quien ofreció el primer desfile de su carrera en Intermoda hace diez años—, esta vez se inspiró en la naturaleza muerta: “En las flores, pero, tal vez, en un ramo de flores ya marchitas, hundiéndose, que también tiene belleza”, comenta cuando platicamos sobre su motivo de inspiración. Añade que se trata de un “lado más melancólico, que quizá nos hace sentir tristeza, pero que es parte de la vida”.

El diseñador originario de Colima también nos habla de la evolución de sus creaciones en esta colección: “Antes utilizaba materiales con más fluidez o más ligereza, muy románticos, y creando estas siluetas voluminosas, pero con mucho movimiento y mucho romanticismo. Ahora, sí, estamos presentando algo maximalista y con siluetas grandes, pero con materiales con más rigidez; el patronaje es un poco más arquitectónico”.

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El ADN de Carlos Pineda en constante evolución. Foto: Cortesía Intermoda

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La pasarela de Carlos Pineda en Intermoda 85

En esta entrega de Carlos Pineda conformada por 53 looks, “predominan brocados, sedas, organza”, detalla. Los bloques de color verdaderamente destacan, su mezcla de tonos tiene una armonía única, no satura, no cansa.

Maestría en color block. Foto: Cortesía Intermoda

En la paleta vemos azul rey, amarillo, naranja, rojo y púrpura, además de blanco, negro y dorado. Los estampados que prevalecen, aunque en menor dosis, son de flores, lunares y serpiente.

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El estampado en la colección "La memoria de las flores". Foto: Cortesía Intermoda

Hay una variedad de siluetas de vestidos, desde sus ya característicos maxivestidos hasta diseños más rectos y con volumen más estructurado. La mayoría tiene mangas largas plagadas de detalles, con escotes asimétricos y en V, así como cuellos altos. En la línea femenina, los pantalones con forma conocida como 'bombacho' no pasan desapercibidos; lo mismo sucede con el pantalón acampanado (el fin de la bota tiene plisados delicados), tanto en looks femeninos como masculinos.

Los pantalones no fueron opacados por sus imponentes vestidos. Foto: Cortesía Intermoda

¿Cómo es la mujer que viste sus creaciones?: “Analizándolo a lo largo de estos 10 años, la mujer que utiliza Carlos Pineda desde el día uno no es una mujer que busque piezas para sentirse segura, linda, feliz o empoderada. Es una mujer que ya es segura de sí misma, ya tiene fortaleza, y busca estas piezas para complementar su estilo, en su día a día o en fechas importantes.

"Creo que sí hay que tener ya esa seguridad y esa personalidad para que las piezas se vean lindas, y que tú lleves las piezas y no las piezas a ti”, dijo Pineda a De Última, horas antes de su regreso con un desfile a Intermoda, lugar donde comenzó su historia en las pasarelas.

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El diseñador Carlos Pineda al cierre de su desfile en Intermoda 85. Foto: Cortesía Intermoda

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