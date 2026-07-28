“Oro vivo” es una de las colecciones más impresionantes presentadas en la edición 85 de Intermoda, plataforma de moda y negocios que se llevó a cabo en Guadalajara la semana pasada (21-24 de julio). La propuesta es de la firma mexicana Edher Gin, fundada por el talentoso Eduardo Hernández hace alrededor de siete años.

El creativo estuvo a cargo de la pasarela de clausura de Fashion Space, sección del evento dedicada a los desfiles de diseñadores de moda consolidados y emergentes destacados, donde también participaron Carlos Pineda, Jesús de la Garsa y Macario Jiménez, entre otros.

El desfile de Edher Gin en la clausura de Intermoda 85. Foto: Cortesía Intermoda

La riqueza del maíz como punto de partida

El maíz nos ha nutrido por años en México y Latinoamérica toda, ¿no es esa razón suficiente para darle un valor excelso? A hacer esa reflexión nos llevó el director creativo de Edher Gin en una plática de apenas nueve minutos, quien tomó este alimento (y símbolo de identidad) como punto de partida para crear su más reciente colección.

Sobre el porqué, nos explicó: “Quise tomar un elemento que estuviera en el imaginario cultural que está muy poco valorado... y siento que tiene mucho potencial”. En su proceso creativo, siguió la idea de regalarle al mundo una visión contemporánea de algo que parece ordinario, pero que realmente es extraordinario.

Investigó “¿cuáles son los tipos de maíz?, ¿de dónde vienen?, ¿cómo se cuidan?”, ejemplifica. Y entonces ahí vio algo más: “Me parece superbello cómo sembrando algo en silencio, algo tan chiquito y, si quieres ponerlo, insignificante, con cuidado, con riego, con tiempo, puede llegar a crecer y convertirse en algo tan importante, como ya es el maíz que nos alimenta”, el cual es el “oro vivo” de nuestra cultura para él porque sí, nos nutre. Pero además, Hernández recuerda otro aspecto, y es que desde las antiguas civilizaciones era empleado como moneda de cambio.

La madera es uno de los materiales protagonistas. Foto: Cortesía Intermoda

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Así es el “Oro vivo” de Edher Gin

Eduardo Hernández y su equipo basado en Monterrey crearon 46 looks para la pasarela de clausura de Intermoda. “Es la colección más grande que he hecho en toda mi carrera”, señala.

Entre las novedades más interesantes menciona que incorporó materiales que no había usado antes, como la madera y el metal, también subraya que hay mucho trabajo manual en los looks, por ejemplo, todas las aplicaciones metálicas fueron puestas a mano.

El dorado cuenta gran parte de la historia de "Oro vivo". Foto: Cortesía Intermoda

“Hay vestidos muy estructurados que contrastan con vestidos de seda vaporosos. Me gusta meter un poquito de todo para que se vea con muchas texturas. Hay telas que están tratadas y trabajadas para que tengan textura, como si fuera corteza; también hay plisados”, dice sobre su propuesta.

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En la paleta de “Oro vivo” conviven colores sofisticados como el negro, el blanco y tonos tierra, pero sin duda resaltan el rojo en diferentes matices y un dorado con mucho brillo.

Inspiración nupcial. Foto: Cortesía Intermoda

Una de sus piezas favoritas, y que nos describió horas antes del desfile en Intermoda 85, es un vestido inspirado en el maíz rojo, creado con 29 mil cuentas de madera pintadas a mano. Tiene escote estraples y una falda con flecos. “Le tengo mucho cariño”, expresó, especialmente por la manera en que se mueve la prenda a cada paso.

En la historia de “Oro vivo” también hay total blacks elegantes; acento en la sastrería; vestidos largos: vaporosos, voluminosos, con plisados o volantes; diseños con capas y caudas delicadas. No hay que dejar de mencionar que las plumas están muy presentes, así como elementos sorprendentes como un pajarito cosido en el hombro de un vestido. Y es que en cada prenda hay que fijar la mirada en la belleza y la riqueza de los detalles.

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Acento dramático y sofisticado en la nueva colección de Edher Gin. Foto: Cortesía Intermoda

Edher Gin se ha presentado en Fashion Week México, además, ha tenido espacio en eventos de los calendarios de New York Fashion Week y Los Ángeles Fashion Week. La firma ha vestido a celebridades como Belinda, Chiara Ferragni, Coco Rocha, Danna, Nathy Peluso y Paty Cantú.

La próxima cita en Intermoda

La edición 86 de Intermoda se celebrará entre el 19 y el 22 de enero de 2027 en Expo Guadalajara.

Este evento se realiza dos veces al año y reúne a compradores, expositores, diseñadores y líderes de la industria de la moda; es un espacio para hacer negocios, aprender de expertos, crear relaciones valiosas y, por supuesto, estar al día con las tendencias.

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