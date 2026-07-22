Esta semana, Guadalajara recibe a un variado grupo de creativos, empresarios, compradores y líderes del sector en una de las exposiciones de negocios de moda más importantes de Latinoamérica: Intermoda.

El martes 21 de julio, Jesús de la Garsa fue el encargado de inaugurar la destacada pasarela de Fashion Space de la edición 85, un espacio especializado muy querido donde reconocidas firmas y diseñadores presentan sus colecciones más recientes, es una ventana para el talento local y una fuente de inspiración que marca tendencia.

El momento fue muy significativo porque su propuesta —que bautizó como Supernova— celebra sus primeros diez años de carrera.

El diseñador Jesús de la Garsa al final de la presentación de su colección Supernova en Intermoda 85. Foto: Cortesía Intermoda

El brillo de Jesús de la Garsa resplandece en Intermoda 85

Hace una década, Jesús de la Garsa debutó en la pasarela de Intermoda. Ahora, vuelve en la 85.ª edición con una colección que muestra la evolución de su trabajo en la industria y con la que, asegura, inicia una nueva etapa.

“Para mí, Intermoda es una plataforma que cumple sueños y, sin duda alguna, ayuda a los creativos a emprender un gran vuelo. Yo estoy agradecido con esta plataforma y estaré agradecido siempre porque sin ellos no estaría aquí diez años después”, expresó sobre la que llamó “su casa”. A su vez, recordó que esa primera entrega estuvo conformada por once looks, inspirada en Valle de Cocora, ubicado en la zona cafetera de Colombia.

En esta edición, su fashion show recibió al público con la figura de la mariposa en audiovisuales, un símbolo de la naturaleza asociado completamente con esa transformación que el creativo quiere expresar a través de su colección, y que está plasmado en diferentes piezas. Vemos mariposas bordadas en faldas cortas y asimétricas; destacadas al centro de tops; sobresalientes en un blazer oversized; dispersas en perneras de pantalones cargo y amplios.

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Mariposas y brillo "estelar" predominan en los diseños. Foto: Cortesía Intermoda

En Supernova, por supuesto que el brillo es otro actor principal. Por ejemplo, el primer look que llenó la sala con sus destellos fue el de unos baggy jeans cubiertos con cristales, combinados con un bralette a juego con copas de mariposa.

El brillo también resaltó en diferentes aplicaciones y prendas de cuero en los tonos metálicos dorado y plateado, de una manera moderna y sofisticada. El color negro dio balance y elegancia sin opacar en piezas elegantes e irreverentes, mientras que algunos colores 'apastelados' aportaron su alegría, como el azul y el lila.

Incorporó frases que refieren que las mariposas alguna vez fueron orugas, afines a la temática de evolución en el concepto de la colección. Foto: Cortesía Intermoda

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Para él, el término Supernova que titula su propuesta está asociado con el nacimiento de una nueva galaxia: “Justo hablamos de estos diez años increíbles que vivimos en la marca... que le agradecemos tanto a esa era y que le decimos un adiós, porque se vienen cosas nuevas; se viene una nueva era para nosotros: es evolución”, dice.

De la Garsa, quien tiene planeado presentarse en Paris Fashion Week en septiembre, destacó que todos los textiles que empleó en su propuesta son del estado de Guanajuato, porque “yo soy orgullosamente jerecuarense, soy de Jerécuaro, Guanajuato”. Además, colaboró con la marca de calzado Dante, originaria de León, para complementar sus creaciones.

El dorado fue uno de los tonos destacados. Las modelos lucen calzado de Dante. Foto: Cortesía Intermoda

Fashion Space en Intermoda 85

En el primer día de Intermoda 85, también se presentaron en Fashion Space: Almah Blanca, Ary Villa, L|C Design y Casa Goñi.

El miércoles 22 de julio las firmas Peche y Jot Madrid iniciarán los desfiles de este espacio, seguidas de las pasarelas de los diseñadores Grecia Soto y Carlos Pineda, y de la Universidad Jeanette Klein.

Otros diseñadores mexicanos destacados que exhibirán sus colecciones son Paulina Luna, Macario Jiménez y Edher Gin, a cargo del desfile de clausura de Fashion Space, en la noche del jueves 23.

La plataforma, que tiene como eslogan “Sabemos de moda. Hacemos negocio”, reunirá a más de 30 mil visitantes durante esta semana, no solo de México, sino también de mercados internacionales. Expo Guadalajara alberga más de 1,000 marcas y la participación de más de 600 expositores en el evento, según datos suministrados por Intermoda. Además de los desfiles, ofrece una rica propuesta de conferencias y workshops, entre otras experiencias.

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