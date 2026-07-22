Con el paso del tiempo, es normal que la piel de los párpados cambie y que los colores de sombras que antes usabas ya no tenga el mismo efecto.

Sin embargo, hacer pequeños ajustes, como elegir el color y la técnica correcta, hacen la diferencia entre una mirada cansada y una radiante.

No se trata de seguir reglas estrictas ni que dejes de usar los tonos que te gustan, sino de conocer cuáles suavizan visualmente los signos de la edad.

Elegir el color de sombra correcta transformará tu look. Foto: Freepik

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¿Qué colores de sombras rejuvenecen la mirada?

Sombras rosadas

Un artículo de Maybelline indica que este color es ideal por su versatilidad, ya que se adecúa a todos los tonos de piel y de ojos; asimismo, permite crear distintos estilos de maquillaje para obtener una mirada fresca y juvenil, o un acabado romántico y sofisticado.

Sombras beige

La marca de belleza Charlotte Tilbury señala que este tono de sombra es la mejor opción para quienes buscan un look discreto que ilumine los ojos. Y si los tienes cafés, dicho tono los hace ver neutrales.

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Sombras lilas

Si quieres agregar un color llamativo, estas sombras son ideales; de acuerdo con L'Oréal Paris, no es necesario aplicarla en todo el párpado para conseguir un efecto jovial.

En realidad, basta con incorporar el color en puntos estratégicos como el párpado móvil, el lagrimal o a manera de delineador, dandole un toque romántico al maquillaje.

Según esta misma marca, los tonos lila hacen que los ojos se vean despiertos, mientras que los morados añaden profundidad.

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Sombras champagne

Si prefieres las sombras cálidas, puedes complementar tu maquillaje con un toque de champagne o dorado suave sobre el párpado móvil. Tal como lo indica la escuela de maquillaje Mak School, ambas tonalidades atraen la luz y hacen que los ojos se vean con un brillo natural.

Un primer para párpados mejora la duración del maquillaje y evita que la sombra se cuartee con el paso de las horas. Foto: Unsplash

¿Qué colores de sombras endurecen la mirada?

Sombras negras y grises

Si ya eres una mujer madura, entre los tonos que te conviene evitar se encuentran los oscuros, puesto que acentúan los cambios naturales de la piel asociados con la edad.

Asimismo, un artículo de la marca de maquillaje Saigu, detalla que conforme la piel pierde firmeza y elasticidad, el párpado superior suele caer ligeramente y crea pliegues que hacen que los ojos luzcan menos abiertos.

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Tanto los grises como los negros también ocasionan que la mirada se vea "hundida" y que las ojeras se noten más.

Sombras cafés profundas

Si no tienes una sombra café, evita reemplazarla por tonos muy profundos porque, al igual que el negro, acentúan las líneas de expresión y las arrugas del párpado.

En su lugar, opta por marrones claros o de intensidad media, debido a que aportan definición a la mirada y logran un efecto más juvenil.

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¡Ya lo sabes! Elegir los tonos adecuados puede hacer que tu maquillaje resalte mejor tus ojos y hasta le reste un par de años a tu mirada.

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