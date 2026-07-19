De última | 19-07-26 | 08:00 | María de Jesús | Actualizada | 19-07-26 | 08:00 |

Tener un es básico en la cosmetiquera, pues permite definir y rellenar con mayor precisión. Pero además, su uso puede alargar la duración de otros productos como los labiales líquidos y las tintas.

Así que si estás en busca de nuevas fórmulas o tonos, en te contamos todo sobre la nueva colección de la marca de Mariana Rodríguez.

Delinear tus labios permite definirlos y darles mayor volumen. Foto: Unsplash
Delinear tus labios permite definirlos y darles mayor volumen. Foto: Unsplash

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¿Cuánto cuestan los delineadores de labios de Mariana Rodríguez?

Los delineadores de de Mar Cosmetics, empresa fundada por Mariana Rodríguez, tienen un precio de $299 por pieza. No obstante, es posible comprarlos en un set de tres unidades por $687.

Esta colección abarca colores para todos los gustos, por ejemplo:

Pink Mist

De acuerdo con el sitio web de la marca, el tono Pink Mist es un rosa suave que promete definir y darle forma a los labios de manera sutil.

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Como resultado, ofrece un acabado romántico y perfecto para quienes disfrutan los naturales.

Delineador de labios en el tono Pink Mist. Foto: Mar Cosmetics
Delineador de labios en el tono Pink Mist. Foto: Mar Cosmetics

Nude Bay

El segundo delineador es Nude Bay, un rosa nude que permite convertir a otros elementos de tu maquillaje en protagonistas.

Al no llamar tanto la atención, también es perfecto para llevarlo todos los días.

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Otra ventaja es que tiene una fórmula suave, lo que garantiza un difuminado fácil pero con mucha pigmentación.

Delineador de labios en el tono Nude Bay. Foto: Mar Cosmetics
Delineador de labios en el tono Nude Bay. Foto: Mar Cosmetics

Sassy Flame

El tercer color es el más intenso de toda la colección de delineadores de Mar Cosmetics; contrario al anterior, su tono rojizo puede convertirse en el foco central de tu maquillaje.

Sin duda, es apto para llevarlo en ocasiones especiales con un full make-up o usarlo solo para crear un contraste editorial.

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Delineador de labios rojo en el tono Sassy Flame. Foto: Mar Cosmetics
Delineador de labios rojo en el tono Sassy Flame. Foto: Mar Cosmetics

Set de 3 delineadores

Particularmente, el set incluye los tonos Pink Mist, Nude Bay y Sassy Flame. Ya sea individuales o en paquete, ambos incluyen un sacapuntas para hacer trazos firmes.

El set incluye los tonos Pink Mist, Nude Bay y Sassy Flame. Foto: Mar Cosmetics
El set incluye los tonos Pink Mist, Nude Bay y Sassy Flame. Foto: Mar Cosmetics

¿Cómo es la fórmula de los delineadores de Mariana Rodríguez?

Según explica Mar Cosmetics, cada cuenta con una textura cremosa para facilitar su aplicación en looks sencillos, y suave como mantequilla para técnicas de mayor trabajo. Además, prometen una pigmentación intensa y de larga duración.

Otra de sus características es que son libres de crueldad animal.

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¿Cuál es la mejor técnica para aplicar un delineador de labios?

Para mejores resultados, la marca de Mariana Rodríguez sugiere aplicar los delineadores de la siguiente manera:

  1. Verifica que la punta sea firme
  2. Perfila tus labios con tu color favorito
  3. Difumina con una brocha si sólo quieres un toque de color, y encima puedes poner un gloss
  4. O rellena tus labios con un labial del mismo tono. Si lo prefieres, usa uno más claro para dar volumen
Todos los delineadores de labios y el set de Mar Cosmetics incluyen un sacapuntas. Foto: Mar Cosmetics
Todos los delineadores de labios y el set de Mar Cosmetics incluyen un sacapuntas. Foto: Mar Cosmetics

Con estos pasos conseguirás unos labios como realizados por un maquillista profesional. Y recuerda estos delineadores se encuentran a la venta en la página de Mar Cosmetics, sólo considera que pueden aumentar de precio por el envío.

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