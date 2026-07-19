Eliminar el juego de Argentina no fue nada sencillo para Unai Simón y toda la Selección Española. Era plan de juego antes de iniciar la Final de la Copa del Mundo 2026 y así lo reveló el portero europeo.

"Argentina, dignisimo rival el de enfrente, mucha intensidad, balones largos. Fue fundamental que no conectaran con Leo y Leo empezara a armar el juego. La primera final muy trabada porque nadie quería cometer errores", reveló el meta español.

El poetero del Athletic Club acepta que el primer tiempo fue malo y aunque sabe de la superioridad, destaca que el dominio claro y real sobre la Albiceleste llegó a partir del minuto 70.

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"Estaba ese temor, no fue un juego muy fluido, pero en la segunda parte fuimos cogiendo seguridad, avanzamos y al minuto 70 dominamos ya el partido totalmente", explicó Unai.

Después de Sudáfrica 2010, España podrá bordar una estrella más en su escudo 16 años después. La Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá fue conquistada por La Furia Roja y ahora Simon pide valorar el trabajo trazado desde tiempo atrás.

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"Hemos esperado 16 años para volver a conseguirlo. Hay que asimilarlo, aunque ahora mismo no. Que todos lo disfruten, que vean lo complicado que ha sido y que en todo momento hemos contado con su apoyo", mencionó el mejor portero del Mundial 2026.

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Un gol en contra, mérito de todo el equipo

Unai Simon se quedó con el Guante de Oro, fue el mejor portero de la Copa del Mundo y el haber recibido únicamente un gol en toda la justa (Bélgica), atribuye, es trabajo de los 26 elementos elegidos por Luis de la Fuente.

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"He ayudado a mantener siete porterías en cero y todos hemos trabajado duro para esto. No significa que yo haya trabajado más. Hay números que son muy difíciles de superar y sólo puedo agradecer a mis compañeros", concluyó.

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