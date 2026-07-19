Pedro Porro aún no supera lo que pasó. El impacto por ser campeón del mundo es muy grande, pero la sonrisa en su rostro lo delata: es inmensa la alegría tras conquistar la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, sólo quiere salir y buscar a su familia para celebrar con ellos y gritar al mundo que son campeones del orbe. "Seguramente todos están igual de emocionados que yo".

"Vas en busca de un sueño y se llevó a cabo. No sé qué pensar ahora mismo, estoy pensando do en salir. Muy feliz pero muy impactado, aún no me lo creo, yo creo que ni dos días después lo asimilaré. Sin ellos (familia y afición) no hubiera sido posible", declaró.

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El duelo se definió en tiempo extra y por un sólo gol. Ferran Torres acabó con las aspiraciones argentinas en tiempo extra y el cierre fue duro. Con la intensidad que caracteriza a la albiceleste. Situación que minimizó Porro.

"Todo el mundo piensa que Argentina es un equipo competitivo, son su manera de jugar, no tengo porque contrarrestar eso. Ha sido una gran Selección. De principio a fin. Ha sido una final muy bonita y hay que darles un reconocimiento por el gran final que hicieron", destacó.

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El futbolista del Tottenham considera que estae fuera de España le ha complicado para ganarse la confianza de la afición y de la mayoría de la gente de futbol; sin embargo, atribuye la fácil adaptación al trabajo de Luis de la Fuente, técnico de La Furia.

"Ha sido mucho trabajo, cuando tienes un modelo de trabajo siempre sabes qué hacer en cada momento. Estoy fuera de España, no me tienen visto, pero me quedo con la gente que siempre ha estado y confiado. No ha sido fácil hacerme de un lugar aquí desde que fui llamado por primera vez", concluyó.

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