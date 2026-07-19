La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con el título de España sobre Argentina y al final, la fiesta que mas duró fue la de La Furia Roja.

Invictos, con apenas un gol en contra y un torneo en el que fueron de menos a más. Así terminaron su participación en el Mundial 2026, pintando una estrella más en su escudo.

Hoy, en el estadio las playeras rojas fueron minoría sobre una marea albiceleste que inundó el New Jersey-New York Stadium, así como las calles de la Gran Manzana que en todo momento fueron recorridas por aficionados argentinos.

Los dorsales 10 con el Messi o Maradona arriba, eran una constante en la sede de la Final; sin embargo, la minoría roja vibró en grande con la conquista de su segunda estrella. Respaldados por su equipo, superiores de principio a fin en la cancha.

Lee también Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026; Pau Cubarsí, el mejor jugador joven del torneo

"A por ellos, a por ellos, a por ellos", cantaban intimidantes en su arribo al estadio y remarcaron cada que les era posible que "Infantino es argentino". Ser inferiores desde una perspectiva visual jamás les importó.

[Publicidad]

"Argentino el que no bote, argentino el que no bote", fue otro cántico que con el pasar de los minutos ganó intensidad en la cabecera donde estaban instalados los fans españoles, sabedores que el título estaba más cerca de la península ibérica que del Sur de América.

Tras el silbatazo final la incredulidad se apoderó de los fans españoles, que aún estaban con la emoción por los cielos luego del gol de Ferran Torres en tiempo extra que a la postre significó el segundo título mundial de España.

Así como en la cancha, en la que no fueron amplios favoritos al inicio, los fanáticos de la Roja supieron poner más color y fiesta en un estadio pintado de azul y blanco en su mayoría. En las calles, ambas selecciones contaron con el apoyo de miles que viajaron a la Gran Manzana sin boletos.

[Publicidad]

Lee también Mundial 2026: España conquista los mejores MEMES tras destronar a la Argentina de Lionel Messi