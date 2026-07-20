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El reemplacamiento es uno de los trámites obligatorios en el Edomex y la fecha límite para realizarlo está cada vez más cerca.
En dicha entidad, se realiza cada 5 años, por lo que en esta ocasión le corresponde a los vehículos con matriculas expedidas en 2021.
Si ya revisaste el calendario y es tu turno, revisa esta ampliación para la entrega de tus nuevas placas.
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¿Qué aspecto se amplía en el proceso del reemplacamiento?
De acuerdo con un anuncio publicado en el Portal de Servicios al Contribuyente, la ampliación es específicamente sobre las áreas de cobertura para la entrega de las nuevas placas a domicilio.
Ahora, quienes soliciten este servicio, pueden hacerlo dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Anteriormente, la entrega se hacía sólo en municipios seleccionados.
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Y por si no lo sabías, con dicha modalidad se ofrece la posibilidad de recibir las placas, engomado y/o tarjeta de circulación en una dirección de trabajo u hogar. El servicio tiene un costo adicional.
¿Cuándo es el último día para reemplacar en Edomex?
En Edomex, los autos con matrículas expedidas en 2021 o años anteriores tienen hasta el próximo 31 de agosto para hacer el reemplacamiento.
Y de acuerdo con el calendario, este mes le corresponde a los vehículos con terminación de placas 7 y 8; mientras que en agosto le toca a las unidades con terminación de placas 9 y 0.
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¿Cómo hacer el reemplacamiento en Edomex?
Para realizar el reemplacamiento, lo primero que debes hacer es verificar que no cuentes con adeudos y reunir la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte
- CURP
- Poder notarial en caso de que otra persona vaya a hacer el trámite, y no el titular
- Factura de compra
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
- Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite su carencia
Este proceso se puede comenzar en línea y terminarlo en físico; si optas por dicha modalidad, el siguiente paso sería:
- Ingresa al sitio https://pagosytramites.edomex.gob.mx/ y da clic en “Reemplacamiento”.
- Introduce los datos del vehículo para obtener el formato de pago.
- Imprime el formato y realiza el pago en bancos autorizados, centros de servicio o directamente la plataforma (con medios electrónicos).
- Cuando el pago se refleje, agenda tu cita y acude con tu documentación.
- Finalmente, recoge tus nuevas matrículas o solicita el envío a domicilio por $360.
¿Cuánto cuesta el reemplacamiento 2026?
Lo único que te resta saber es el costo del trámite; de acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas, hacer el reemplacamiento 2026 tiene un precio de:
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- Autos particulares: $1,161
- Vehículos de carga: $2,425
- Motocicletas: $864
- Autos con matrícula de auto antiguo. $4,151
- Vehículos de remolque: entre $3,030 y $5,894
- Autobuses: $5,724
¡No lo dejes a última hora! En el Estado de México, no cumplir con el reemplacamiento puede hacerte acreedor a una multa de aproximadamente $2,346.2, así como la pérdida de acceso a subsidios y la imposibilidad de hacer trámites como la verificación.
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