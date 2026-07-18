El cambio de propietario es un trámite dirigido a las personas que desean vender o comprar un auto, puesto que es una manera de prevenir responsabilidades jurídicas y fiscales al vendedor. Asimismo, garantiza la actualización en el Padrón Vehicular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Sin embargo, muchas personas ignoran este procedimiento al hacer la compraventa, incluso aunque es de carácter obligatorio. ¿Cómo se hace? En Autopistas te decimos los pasos, requisitos y costo.

La venta de un auto implica tener en orden sus documentos, los del vendedor y comprador. Foto: Unsplash

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¿Qué se necesita para hacer el cambio propietario de un auto en CDMX?

El costo actual por cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos de un vehículo en la CDMX es de $433. Para iniciar el trámite, es importante tener a la mano los siguientes documentos:

Personas físicas

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

Comprobante de domicilio de la CDMX o credencial para votar que incluya domicilio actual completo. En caso de que la persona titular no cuente con uno, podrá llenar un formato de declaración de domicilio.

Comprobante de propiedad, por ejemplo, factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas).

No tener adeudos de tenencia, incluyendo en el ejercicio fiscal actual.

Tarjeta de circulación vigente o acta circunstanciada (original) ante Juzgado Cívico.

Línea de captura pagada (original y copia).

Personas morales

Identificación oficial vigente, con fotografía de la persona representante legal (original y copia).

Comprobante de domicilio de la empresa (original y copia).

Acta constitutiva original (o copia certificada ante Notario Público) y copias de la carátula, la hoja donde se establece la constitución, la o las personas apoderadas y la hoja con sellos y firmas.

RFC de la empresa.

Poder Notarial, donde se otorga el poder para ejercer actos administrativos (original y copia).

Línea de captura pagada (original y copia).

Para el cambio de propietario de un vehículo debes acudir con cita impresa. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer el cambio de propietario de un vehículo en CDMX?

Si estás por concretar la venta o compra de algún vehículo, como lo mencionamos anteriormente, lo primero debes hacer es el cambio de propietario. Y en la CDMX, el trámite inicia en línea y termina presencial:

Reúne los documentos.

Ingresa a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para obtener la línea de captura, por derechos de cambio de carrocería o motor. Descarga el formato aquí https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/36_7.

Realiza tu pago en los centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o en los sitios autorizados. Conserva el comprobante de pago.

Solicita una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular disponibles para finalizar el trámite de derechos de cambio de carrocería o motor, en este sitio https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

El día de tu cita, acude puntual y con los documentos originales al Módulo de Control Vehicular que hayas elegido.

En ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará tu documentación. Después te darán la hoja de validación de datos.

Revisa la información y firma de conformidad.

Por último, recibe la nueva tarjeta de circulación con los datos del domicilio o del nuevo propietario.

Los nuevos dueños tienen un plazo de 15 días hábiles para realizar este trámite.

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Tal como lo indican las autoridades, hacer el cambio de propietario de un vehículo es esencial para proteger nuestro patrimonio y evitar inconvenientes legales.

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