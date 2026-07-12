Un auto es más que un medio de transporte, en realidad, es el compañero de viajes y aventuras de los conductores. Precisamente, el Suzuki Jimny 2027 se presenta como una alternativa para quienes disfrutan vehículos todoterreno compactos y bien equipados.

Aunque en México solo está disponible la versión GLX, este SUV destaca dentro del segmento de los off-road. Si quieres conocer su precio y características, sigue leyendo.

El diseño del Suzuki Jimny 2027 rescata elementos de las versiones anteriores, como los faros LED. Foto: Suzuki

Leer también Qué significa el testigo del reloj en el tablero del auto

¿Cómo es el Suzuki Jimny 2027?

Potencia para el camino

De acuerdo con el fabricante, el Suzuki Jimny 2027 llega con dos tipos de transmisión: la primera es manual de 5 velocidades y la segunda es automática con 4. Ambas poseen un motor de 4 cilindros y 1.5 L que les otorgan una potencia de 101 caballos de fuerza, 6,000 revoluciones por minuto y 96 lb-pie de torque.

Diseño de aventura

Su silueta cuadrada, líneas rectas y proporciones compactas evocan a los clásicos 4x4, mientras que detalles como los faros LED de diseño circular, la parrilla vertical de cinco ranuras, las defensas de corte angular y la amplia altura libre al suelo refuerzan su carácter aventurero.

La cabina viene equipada con aire acondicionado automático, volante de tres brazos forrado en piel, palanca de cambios con inserto cromado (manual) o con inserto en negro piano (automático).

[Publicidad]

Y en cuanto a la conectividad, ofrece una pantalla 9” a color compatible con Apple CarPlay y Android Auto, puerto USB, tomacorriente de 12 volts, entre otros elementos.

Seguridad tras el volante

El todoterreno de Suzuki integra sistemas de seguridad de última generación, que permiten que todos los pasajeros viajen sin preocupaciones, por ejemplo:

Sistema antibloqueo para frenos (ABS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Hill Hold Control (TA4)

Frenos de disco delanteros y de tambor traseros

Asistencia de frenado (BA)

Anclajes de sistemas de retención infantil (ISOFIX)

Hill Descent control

6 bolsas de aire

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores

Inmovilizador

Pedal de freno colapsable

Seguro de transmisión

El Suzuki Jimny 2027 es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Foto: Suzuki

¿Cuánto cuesta el Suzuki Jimny 2027?

Ahora que ya conoces sus atributos, debes saber que el costo del Suzuki Jimny 2027 depende de la transmisión: con manual tiene un precio de $475,990, y con automática es de $499,990.

[Publicidad]

Sin duda, esta versión del todoterreno nos confirma que un sólo diseño puede funcionar por años, pero cuando se le suman innovaciones tecnológicas, la aventura en el camino se disfruta más.

Leer también Cuál es la fecha límite para emplacar tu scooter en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters