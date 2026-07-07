La Toyota Tacoma volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una nueva generación o una versión todoterreno. Toyota anunció una inversión de 3,600 millones de dólares para trasladar la producción de esta pickup desde su planta de Tijuana, Baja California, hacia su complejo de San Antonio, Texas. Aun así, la marca aclaró que mantendrá sus operaciones en México.

Pero más allá de este anuncio, vale la pena conocer por qué la Toyota Tacoma es una de las pickups medianas más importantes de Norteamérica.

¿Cómo nació la Toyota Tacoma?

Aunque muchos la relacionan con la Toyota Hilux, la realidad es que la Toyota Tacoma ha construido una identidad propia. Debutó en 1995 como una pickup desarrollada específicamente para Estados Unidos, Canadá y México, mercados donde este tipo de vehículos tienen una fuerte demanda. Con el paso de los años, dejó de ser únicamente una camioneta de trabajo para convertirse también en una de las favoritas entre los amantes del off-road.

Desde entonces, Toyota ha mantenido la misma fórmula que le ha dado resultado: una pickup capaz de desempeñarse tanto en el uso diario como fuera del asfalto. Esto ha propiciado que sea una de las principales razones por las que Tacoma logró mantenerse como una referencia del segmento durante más de 30 años.

En la nueva planta de Apaseo el Grande se va a producir la Toyota Tacoma. ARCHIVO EL UNIVERSAL

¿Por qué la Toyota Tacoma es una de las pickups más populares?

Toyota Tacoma ha construido su reputación durante 3 décadas gracias a su confiabilidad, durabilidad y capacidades todoterreno. Prueba de ello es que durante años se ha mantenido como la pickup mediana más vendida de Estados Unidos.

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¿Dónde se ha fabricado la Toyota Tacoma?

Su producción comenzó en 1995 en la planta NUMMI de Fremont, California, además de algunas unidades ensambladas en Japón para mercados específicos. En 2004, Toyota inició la fabricación de la pickup en San Antonio, Texas, mientras que un año después comenzó la producción de cajas de carga en Tijuana, Baja California.

Con el paso del tiempo, México fue adquiriendo un papel cada vez más importante. La planta de Tijuana incorporó el ensamblaje completo de la Tacoma y, en 2019, Toyota inauguró su planta de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde también comenzó a producir este modelo.

Para 2020, Toyota concentró toda la producción de la Tacoma para Norteamérica entre sus plantas de Tijuana y Guanajuato. Ahora, con la inversión anunciada de 3,600 millones de dólares, parte de la fabricación regresará a San Antonio, Texas.

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¿Cómo es la Toyota Tacoma 2026?

Actualmente, la Toyota Tacoma 2026 pertenece a la cuarta generación del modelo, presentada originalmente para el año modelo 2024.

Está construida sobre la plataforma TNGA-F, la misma que utilizan modelos como Toyota Tundra, Sequoia y Land Cruiser.

Dependiendo de la versión, puede equipar el motor 2.4 litros turbo i-Force, con hasta 278 hp y 317 lb-pie de torque, o el sistema híbrido i-Force MAX, que desarrolla hasta 326 hp y 465 lb-pie. También está disponible con tracción 4x2 o 4x4, transmisión manual de 6 velocidades en algunas versiones y automática de 8.

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Uno de los cambios más importantes de esta generación fue la incorporación de una suspensión trasera con resortes helicoidales en la mayoría de las versiones, lo que mejoró el confort de marcha sin comprometer sus capacidades.

En el interior ofrece una pantalla multimedia de hasta 14 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además del paquete de asistencias avanzadas que se la marca lo denomina como Toyota Safety Sense.

La nueva generación de la pick up será fabricada en México y cuenta con motor híbrido.

La gama también incluye versiones como TRD Off-Road, TRD Pro y Trailhunter, desarrolladas para quienes buscan el máximo desempeño fuera del asfalto.

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Después de más de 3 décadas en el mercado, la Toyota Tacoma continúa siendo uno de los modelos más importantes de la marca en Norteamérica. Aunque parte de su producción dejará Tijuana durante los próximos años, la pickup seguirá teniendo una estrecha relación con México gracias a la planta de Guanajuato, donde continuará formando parte de la estrategia de manufactura de Toyota.

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