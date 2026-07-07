La Paz.- Actos de “sabotaje” y vandalismo contra pozos de agua potable, instalaciones deportivas y el relleno sanitario provocaron daños superiores a los 350 mil pesos en el municipio de La Paz durante las últimas semanas, además de la afectación a la prestación de servicios públicos, denunciaron autoridades municipales.

Las afectaciones más recientes ocurrieron el pasado fin de semana en los pozos de agua La Ardilla 1 y La Ardilla 2, donde los daños fueron estimados en alrededor de 200 mil pesos, lo que obligó a realizar trabajos de reparación para restablecer la operación del sistema, estimó el titular del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de La Paz, Abimael Ibarra Abúndez.

Por estos hechos, el funcionario confirmó en conferencia de prensa que ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y entregó material fotográfico, videos de vigilancia y otros elementos para apoyar la investigación e identificar a los responsables.

A lo anterior se suman el robo de cableado y daños a los bebederos del Centro Deportivo Municipal "El Piojillo", con pérdidas estimadas en 150 mil pesos, además de dos incendios provocados en el relleno sanitario y afectaciones a otro pozo ubicado sobre el bulevar Virginia Peralta.

De acuerdo con el contralor municipal, Pavel Castro Ríos, dado que en el caso de los pozos no se registró el robo de equipo o materiales, las investigaciones apuntan a posibles “actos de sabotaje contra infraestructura pública”, figura prevista en el Código Penal de Baja California Sur, sin perjuicio de la clasificación jurídica que determinen las autoridades ministeriales.

Lee también Sinaloa destina 10 mdp al programa de estimulación de lluvias; presas tienen un 18% de almacenamiento

[Publicidad]

Por su parte, la alcaldesa en funciones, Amor Fenech Montaño, sostuvo que este tipo de acciones impacta directamente en la prestación de los servicios públicos y llamó a evitar conductas que perjudiquen a la población.

Las autoridades municipales informaron que continuarán con las reparaciones de la infraestructura dañada y colaborarán con la Procuraduría de Justicia del estado en las investigaciones para esclarecer los hechos.

A la denuncia por los daños a la infraestructura hidráulica se suma a otra presentada recientemente por actos de vandalismo contra un mural colocado en el estadio Arturo C. Nahl, en La Paz.

[Publicidad]

La obra, calificada como una intervención artística interactiva para fomentar la creatividad y el uso de los espacios públicos, fue dañada días después de su instalación. A raíz de ese hecho, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a cuidar las áreas de convivencia y denunciar cualquier afectación al patrimonio público.

Estas denuncias aparecen en un contexto donde se han intensificado los trabajos de los aspirantes a la coordinación estatal de Morena rumbo a la gubernatura, con sus equipos y grupos de operadores políticos. Además, han arreciado los señalamientos y campañas en redes sociales.