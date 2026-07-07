La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por las desapariciones y posteriores hallazgos sin vida de la periodista Roxana Guzmán y del periodista y activista ambiental Alex Serna, ocurridos durante junio en los estados de Veracruz y Guerrero.

A través de sus redes sociales, el organismo internacional manifestó su solidaridad con las familias de ambas víctimas, así como con sus colegas y con el gremio periodístico, y llamó a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión.

Advirtió que en Veracruz y Guerrero ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas, por lo que reiteró la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa.

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Sobre el caso de Roxana Guzmán, recordó que era directora de un medio informativo digital y que presuntamente era la única mujer que cubría la fuente policiaca en la región sur de Veracruz. El organismo destacó que es fundamental proteger la libertad de expresión con perspectiva de género, al reconocer los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres periodistas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el pasado 3 de julio la identificación de los restos de la comunicadora mediante pruebas periciales y forenses. Por este caso, las autoridades informaron la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con su secuestro y asesinato.

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Respecto a Alex Serna, la ONU-DH señaló que se dedicaba a la investigación periodística sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero. Además de su trabajo informativo, impulsaba la defensa del agua y la tierra, así como la denuncia pública de posibles actos de corrupción y afectaciones al medio ambiente.

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La desaparición del comunicador fue reportada a finales de junio y posteriormente fue localizado sin vida en Zihuatanejo. Organizaciones de derechos humanos habían señalado que previamente denunció amenazas derivadas de sus investigaciones sobre proyectos y actividades con posibles impactos ambientales en la región.

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La ONU-DH enfatizó que el esclarecimiento de ambos casos es indispensable para garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad y asegurar una reparación integral para las familias de las víctimas.

Periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad en Veracruz (06/06/2026). Foto: Tomada de su Facebook

Condena Amnistía Internacional asesinato de periodista Roxana Guzmán

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional condenó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados semanas después de haber sido reportada como desaparecida, y demandó a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y sancionar a todos los responsables.

A través de sus redes sociales, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos de la comunicadora, al tiempo que se sumó a las exigencias de verdad, justicia y reparación integral por este caso.

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Amnistía Internacional señaló que las autoridades mexicanas tienen la obligación de llevar a cabo una investigación pronta, independiente y con perspectiva de género y derechos humanos, que permita identificar, procesar y castigar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el crimen.

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“Ningún ataque contra la prensa puede quedar en la impunidad”, enfatizó la organización al advertir sobre la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

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Asimismo, alertó que este asesinato ocurre en un contexto preocupante para la libertad de expresión en Veracruz, donde, de acuerdo con la organización, al menos tres periodistas han sido asesinados durante este año.

Ante esta situación, hizo un llamado al gobierno estatal y a las autoridades competentes para adoptar medidas efectivas que garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo, fortalecer los mecanismos de prevención y protección, así como investigar las causas estructurales que permiten este tipo de agresiones.

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Subrayó que la violencia contra periodistas no sólo afecta a las víctimas directas, sino que representa una amenaza al derecho de la sociedad a recibir información libre y plural.

“Cada periodista asesinada es una voz que se intenta silenciar”, sostuvo Amnistía Internacional al reiterar su exigencia de que se implementen garantías de no repetición y se combata la impunidad en los delitos cometidos contra la prensa.

em/apr