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La asociación civil Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) con los fines de documentar y dar seguimiento a posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda en la capital del país.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, dicha organización expresó preocupación por los operativos implementados por autoridades de la Ciudad de México durante estas movilizaciones y recordó que quienes salen a las calles para exigir verdad, justicia y la localización de sus seres queridos ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar.
Indicó que las familias buscadoras enfrentan diariamente la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y, en muchos casos, peligros derivados de las labores de búsqueda que llevan a cabo.
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Amnistía Internacional sostuvo que responder a las exigencias mediante acciones de contención o represión cuenta con efectos en personas que reclaman derechos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia.
Además, condenó cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y exigió a las autoridades capitalinas garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica.
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dft
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