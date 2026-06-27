No todo fue fiesta durante la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México, celebrada este sábado 27 de junio, debido a que madres buscadoras de personas desaparecidas se sumaron con el fin de exigir justicia.

Uno de los casos fue el de Lilith Saori Arreola Alvear, integrante de la comunidad LGBTTTIQA+ y persona trans, desaparecida en Playa Zicatela, localizada en el municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca, el 2 de febrero de 2023.

Las y los asistentes partieron del Ángel de la Independencia a las 10:00 horas con destino al Zócalo capitalino.

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Esto último a pesar de que ahí, desde el pasado 11 de junio, está colocado el FIFA Fan Fest, en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

Durante su camino, manifestantes a favor de sus derechos, del respeto y la tolerancia a la orientación sexual y expresión de género, y contra la discriminación y la violencia pintaron de los colores del arcoíris Avenida Paseo de la Reforma.

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"No hay orgullo si no estamos todxs. +133 000", era el mensaje pegado en todos los automotores de la Marcha del Orgullo LGBT+ mientras avanzaban por Av. Paseo de la Reforma.

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Mientras la música sonaba en cada carro alegórico, madres buscadoras y voluntarios pegaban fichas de búsqueda con engrudo: "¡Desaparecida, desaparecido, desaparecidx!".

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Los nombres de quienes no pudieron marchar por la diversidad este 2026 pasaban desapercibidos, pues la atención estaba en los artistas, influencers, gogos y cuerpos semidesnudos. Las fichas solo quedaron pegadas.

“¿Por qué les buscamos? Porque les amamos?”, “¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles” y “No, no, no, no somos infiltradas, somos familias y estamos indignadas”, expresaban los colectivos de búsqueda.

La Glorieta de las Personas Desaparecidas también fue encuentro para protestar por quienes faltan.

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Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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En su posicionamiento, señalaron que en México, donde más de 133 mil familias continuamos buscando a sus seres queridos, la desaparición de personas LGBTTTIQA+ sigue representando uno de los rostros más invisibilizados de la crisis de derechos humanos que vive el país.

"Nos movilizamos para visibilizar y recordar que ninguna persona debe quedar fuera de la búsqueda, la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género", dijeron los contingentes contra las desapariciones LGBT+.

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Al reconocer "avances importantes" en el reconocimiento de las necesidades específicas de la población LGBTIQ+ dentro de los procesos de búsqueda e investigación, señalaron que aún enfrentan "grandes obstáculos" para traducirse en acciones concretas.

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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"Hoy exigimos que los compromisos asumidos por el Estado mexicano se conviertan en realidades operativas en todo el país", mencionaron.

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Agregaron que la reciente incorporación de la familia social en el marco jurídico federal representa un paso fundamental para garantizar el acceso a la búsqueda y a la justicia de aquellas personas cuyos vínculos afectivos, de cuidado y comunidad han sido históricamente ignorados por las instituciones.

"No obstante, este reconocimiento debe armonizarse en las legislaciones nacionales, federales y estatales, para que pueda reflejarse realmente en las políticas públicas de búsqueda, localización e investigación, así como atención a víctimas", indicaron.

"Buscar debe ser seguro. Las personas buscadoras LGBTIQ+ enfrentamos riesgos adicionales derivados de la discriminación, los prejuicios y la violencia. Por ello, exigimos garantías de seguridad, protección integral y espacios institucionales libres de discriminación, prejuicios y revictimización por todas aquellas personas que participan en acciones de búsqueda".

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Exigieron al Estado mexicano:

1.- La armonización de los instrumentos federales en las legislaciones estatales para incorporar el reconocimiento de la familia social conforme a los avances alcanzados en el ámbito nacional.

2.- La elaboración, aprobación e implementación efectiva de los protocolos especializados de búsqueda e investigación de personas desaparecidas de la población LGBTIQ+ en todas las entidades federativas.

3.- La asignación presupuestaria suficiente para garantizar la contratación, capacitación, profesionalización y operación de Fiscalías, Comisiones de Búsqueda y demás autoridades responsables de aplicar dichos protocolos.

4.- La creación de indicadores y mecanismos de rendición de cuentas para evaluar la implementación de las acciones encaminadas a la aplicación de protocolos en las Fiscalías y Comisiones de Búsqueda principalmente a poblaciones LGBTIQ+.

5.- La capacitación obligatoria, permanente y especializada de las personas servidoras públicas en materia de diversidad sexual y de género, derechos humanos y enfoques interseccionales.

6.- La implementación de acciones de búsqueda e investigación con un enfoque diferencial y especializado que considere las interseccionalidades y situaciones particulares de vulnerabilidad que les coloca en un mayor riesgo de desaparición.

7.- La armonización de la Ley General de Víctimas, así como de sus leyes estatales, para reconocer plenamente a la familia social, garantizando su acceso a los derechos, medidas de atención, asistencia, protección, participación y reparación integral, conforme a los avances alcanzados en el ámbito nacional.

8.- La generación de información estadística desagregada, por orientación sexual e identidad de género, que permita identificar y atender adecuadamente los casos de desaparición de personas LGBTIQ+.

9.- La implementación de medidas efectivas de protección y seguridad para personas buscadoras y defensoras de derechos humanos de la diversidad sexual y de género.

10.- El cumplimiento de los compromisos y acuerdos construidos en los espacios de diálogo entre familias, organizaciones e instituciones del Estado mexicano, traduciendo esos consensos en políticas públicas concretas, con mecanismos de seguimiento y la realización de la reunión solicitada con la presidenta Claudia Sheinbaum desde noviembre de 2024.

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aspectos de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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