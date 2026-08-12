El próximo 15 de agosto serán suspendidas entre 4 millones y 8.7 millones de líneas telefónicas móviles por no realizar el registro obligatorio de datos personales ante el operador, calculó Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y quien también integró el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Las personas y empresas están obligadas a vincular líneas telefónicas a su CURP o RFC como parte de la estrategia del gobierno para erradicar la extorsión y fraude.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información reportada por los operadores.

La regulación establece que los números con terminación “0” y que no vincularon su línea perderán el servicio este sábado, después que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció un calendario escalonado que extiende el plazo para el registro al 31 de diciembre, según el último dígito, ya que la fecha límite original era el 30 de junio.

Lee también Nvidia prepara acuerdo por 500 mil mdd con Wall Street para financiar infraestructura de IA; BlackRock y Goldman Sachs participan

“Les van a bajar el switch y sólo les van a dejar el 911, los servicios de alerta sísmica y números de emergencia”, dijo Piedras, quien también es actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana para el fortalecimiento institucional de Radio Educación.

Según sus cálculos, en el mejor de los casos se suspenderán 4 millones de líneas este sábado, en uno moderado serán 6 millones y en el peor de los escenarios desconectarán a 8.7 millones.

[Publicidad]

“En cualquier caso es muchísima gente desconectada, lo que violenta el derecho básico de los mexicanos a la conectividad, como lo marca el artículo sexto de la Constitución”, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Sheinbaum se reúne con el presidente y director de Goldman Sachs; destacan oportunidades de inversión en México

Piedras señaló que este 15 de agosto se pondrá a prueba si los operadores tienen la capacidad técnica y operativa para suspender las líneas que terminen con “0” y que no se registraron, sin afectar a las que sí lo hicieron, porque implica un ejercicio complejo de programación.

[Publicidad]

Desde su punto de vista, los operadores con más participación en el mercado podrán hacerlo, pero desconoce si los más de 170 operadores móviles virtuales (OMV), como Addinteli, Altcel, Bait y Chedraui Móvil, poseen la capacidad de llevarlo a cabo.

Cancelan servicio

Durante la primera mitad del año, 4.9 millones de usuarios decidieron cancelar su servicio de pospago o dejaron de ponerle saldo a su número de prepago y fue eliminado, de acuerdo con la información reportada por los operadores que recabó The CIU.

Lee también Capitales hacia mercados emergentes revierten pérdidas en julio; alcanzan 18 mil 800 mdd

[Publicidad]

Piedras calcula que hay 87.4 millones de líneas que no se han vinculado a los datos de los dueños, de un total de 157.1 millones de números de telefonía móvil en el país.

Una encuesta de The CIU mostró que 44% de la gente dice desconocer que el registro es obligatorio o no le interesa hacerlo.

Al ser consultada por el Gran Diario de México, Telefónica Movistar México informó que en el mes y medio de prórroga para la vinculación se observa “una ralentización en el proceso de registro y estamos avanzando de manera paulatina, según el calendario para cada grupo de líneas”.

[Publicidad]

Lee también Google reforzará la conectividad entre América y Europa; anuncia nueva red de cables submarinos

Sobre el número de desconexiones que podrían realizar, la compañía dijo que “es prematuro realizar la estimación, pues esperamos que se agilice la vinculación de cara al primer corte”.

Habrá reconexión

Telefónica Movistar México añadió que los usuarios podrán reconectarse, luego de que se les haya suspendido el servicio. “Estamos preparados para hacer los procesos de vinculación y activación de los servicios con la mayor celeridad. Para recuperar la línea, será necesario realizar el proceso habitual de vinculación”, informó.

[Publicidad]

“El usuario deberá ingresar al sitio web de Movistar, al apartado ‘vincula tu línea’ y seguir los pasos indicados. Una vez concluido el proceso, podrá volver a contar con el servicio. Durante el periodo de suspensión, los beneficios de los planes y paquetes contratados mantendrán su vigencia conforme a la fecha originalmente establecida, por lo que el usuario podrá seguir disfrutando de ellos una vez que reactive su línea”, detalló.

Lee también Empresa de Trump registra pérdidas por 238 mdd en segundo trimestre; generó 1.7 millones

La CRT expuso a esta casa editorial que ya se registraron 69.9 millones de líneas, de un total de 144 millones que tiene contabilizadas.

[Publicidad]

De todas las líneas vinculadas, cerca de 22.8 millones corresponden al servicio de pospago y el resto de prepago.

A fines de junio, el director general de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda Álvarez, dijo a este diario que estima el registro de 120 millones a 130 millones de líneas en lo que resta del año, cerca de 85% del total.

Lee también CIRT destaca avances con la Comisión Regulatoria en derechos de las audiencias; descarta censura e intervención editorial

La autoridad espera que las primeras suspensiones manden el mensaje de que sí se deshabilitarán las líneas que incumplen con el registro.

El calendario establece que cada 15 días se desconectarán más líneas, según el último número, cuya fecha límite para los usuarios con terminación “9” será el 31 de diciembre próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.