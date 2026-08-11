El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto cuando se desplazaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde un grupo de sujetos habría intentado interceptar el vehículo en el que viajaba el funcionario junto con sus escoltas.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tres policías capitalinos que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el titular del C5 realizaron varias detonaciones de arma de fuego con la finalidad de disuadir a los presuntos asaltantes.

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Intentan asaltar al coordinador del C5, Salvador Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc; detienen a un presunto responsable. Foto: Especial.

Tras la intervención de los agentes, uno de los probables responsables fue detenido en las inmediaciones de la colonia Tabacalera.

Al momento de su aseguramiento, los primeros reportes indican que el sospechoso portaba una réplica de arma de fuego, con la que presuntamente habría participado en el intento de asalto.

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El detenido fue puesto bajo custodia de los policías capitalinos y será presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.

Intentan asaltar al coordinador del C5, Salvador Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc; detienen a un presunto responsable. Foto: Especial.

dmrr