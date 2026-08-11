[Publicidad]
El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto cuando se desplazaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El incidente ocurrió en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde un grupo de sujetos habría intentado interceptar el vehículo en el que viajaba el funcionario junto con sus escoltas.
De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tres policías capitalinos que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el titular del C5 realizaron varias detonaciones de arma de fuego con la finalidad de disuadir a los presuntos asaltantes.
Lee también Anuncian el portal "Ecatepec Sin Mordidas"; buscan que ciudadanos denuncien corrupción y abusos de autoridad
Tras la intervención de los agentes, uno de los probables responsables fue detenido en las inmediaciones de la colonia Tabacalera.
Al momento de su aseguramiento, los primeros reportes indican que el sospechoso portaba una réplica de arma de fuego, con la que presuntamente habría participado en el intento de asalto.
[Publicidad]
El detenido fue puesto bajo custodia de los policías capitalinos y será presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.
¿Qué pasa en la L1 del Cablebús?; estas son las obras de mantenimiento por las que está suspendido el servicio
dmrr
[Publicidad]
Más información
Nación
"La legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero"; agarrón entre Alito Moreno y Ariadna Montiel
Metrópoli
Feria del Amaranto en CDMX tiene nueva fecha; conoce cuándo y dónde se llevará a cabo
Estados
Rescatan en Guerrero a dos adolescentes desaparecidos en Tlajomulco; fueron víctimas de reclutamiento forzado
Estados
Cuñado golpeó y provocó la muerte de magistrado federal en un bar de León; juez lo vincula a proceso
Al día
Ariadna Montiel acusa a Alito Moreno de buscar protección en EU tras señalamientos por corrupción
Espectáculos
¡Tini enseña el anillo! Rodrigo de Paul le pidió matrimonio a la cantante y ya preparan la boda
Espectáculos
¡Tragedia familiar! Primo de Alfredo Olivas muere en ataque armado en Jalisco
Espectáculos
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran su boda y presumen romántica foto