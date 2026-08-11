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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, para dar seguimiento a los proyectos prioritarios de infraestructura que se desarrollan en la entidad.
Durante el encuentro, la mandataria destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar obras estratégicas que respondan a las necesidades de crecimiento, movilidad y conectividad de Quintana Roo, entre ellas la carretera de Isla Blanca.
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Lezama Espinosa señaló que estas acciones forman parte de las gestiones para fortalecer la infraestructura estatal y mejorar las condiciones de traslado y conectividad en beneficio de las familias quintanarroenses.
“Seguimos gestionando y trabajando en coordinación con el Gobierno de México para que estos proyectos avancen y se traduzcan en mejor conectividad y bienestar para nuestra gente”, afirmó.
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