Tulum, Quintana Roo.- Al decir que México “tiene mucha presidenta”, Mara Lezama Espinosa, gobernadora del estado, respaldó a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció por las acciones para resolver las necesidades en dicho territorio.

“Que quede sumamente claro: tenemos mucha presidenta y estamos muy orgullosas y muy orgullosos de su liderazgo. Cuenta con el respaldo del pueblo de Quintana Roo para continuar este segundo piso de la cuarta transformación, la defensa de nuestra soberanía (…) Sigue cambiando el destino de nuestro país y en historia de nuestro bello estado, porque es, como dice, la primera mujer presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, la honestidad, el amor al prójimo y la patria, claro, claro que dan resultados”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de julio en la Base Aérea No.12 en Tulum, la mandataria estatal destacó avances en la entidad en materia económica, de infraestructura, educativa, salud y recreación. También informó sobre la reducción de la deuda pública, además de que Quintana Roo pasó al cuarto lugar a nivel nacional en el rubro financiero.

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“¿Por qué es importante? Porque se traduce en mayor confianza, la incertidumbre, se traduce en inversión y justamente esta solidez nos permite una enorme inversión en obra pública. Como ejemplo, solo este año en el 2026, la inversión pública del Estado será mayor que todo el sexenio anterior”, señaló al destacar obras públicas terminadas en su gestión.

Avances de infraestructura en Quintana Roo

La mandataria estatal también informó sobre avances en la construcción de carreteras y avenidas principales, fortalecimiento a hospitales, mientras que en 300 escuelas públicas se instalaron domos y se fortaleció el transporte público para hacerlo más eficiente y con menor impacto ambiental.

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“Porque estamos convencidas y convencidos que en inversión en infraestructura distribuye oportunidades, reduce las dolorosas desigualdades y genera bienestar para todas y para todos. Gracias querida presidenta por también un inmenso legado en Mundial Social con 46 canchas deportivas, las inauguramos de manera simultánea en los 11 municipios”, señaló esta mañana.

Al inicio de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se anunciarían mejoras en materia turística para el estado, además de brindar el informe de seguridad por el gabinete federal.

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