La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad han permitido una reducción del 85% en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva con cifras al 30 de junio de 2026, Figueroa explicó que el promedio diario de homicidios en la entidad pasó de dos casos diarios en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

Destacó además que junio de 2026 fue el mes con el menor promedio diario de homicidios dolosos en los últimos 12 años, al registrar una disminución de 57% respecto a junio de 2025.

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La funcionaria agregó que, al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, el homicidio doloso presentó una reducción de 60%, lo que convierte a este primer semestre en el más bajo desde 2017.

Tulum sin homicidios desde hace dos meses

En el caso de Tulum, señaló que el municipio acumula dos meses consecutivos sin registrar homicidios dolosos —mayo y junio— y que durante lo que va de julio también mantiene cero casos. Recordó que al inicio de la actual administración el municipio registraba un promedio de 0.27 homicidios diarios.

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Figueroa también aseguró que la estrategia de seguridad ha impactado en otros delitos de alto impacto. Indicó que, tras alcanzar un máximo histórico de 19.6 delitos diarios en 2019, la tendencia comenzó a revertirse y entre 2025 y 2026 se registra una reducción de 15% en este tipo de ilícitos, que incluyen robos con violencia, extorsión y secuestro.

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